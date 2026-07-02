Българските ученици спечелиха златен, сребърен и два бронзови медала на VIII Балканска олимпиада по физика (Balkan Physics Olympiad, BPO 8), която се проведе в Истанбул, Турция, съобщи Пресцентърът на МОН.
Златното отличие заслужи Мирослав Драганов от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас.
Сребърният медал донесе Никола Костов от Софийската математическа гимназия, а с бронз се окичиха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия.
Успехът на състезателите ни за пореден път затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание. А постижението е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.
Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17-годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона.
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