Първото изцяло ново училище в София от 30 години насам започва подготовката за новата учебна година, съобщават от Регионалното управление на образованието – София-град. 204. основно училище в район „Витоша“ се намира на ул. „Казбек“ №40 в кв. „Манастирски ливади – запад“, и бе открито със заповед на министъра на образованието и науката от 27 май 2026 г., обнародвана в „Държавен вестник“ на 5 юни.

На работна среща началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, кметът на район „Витоша“ арх. Зарко Клинков и заместник-кметът по образование, социални дейности, култура, спорт и логистика Ашот Казарян се срещнаха с директора на най-новото столично училище – 204. ОУ, за да обсъдят детайлите по началото на предстоящата учебна година. Управлението на новото училище се поема от Ирена Николова, която е назначена за временно изпълняващ длъжността директор до провеждането на официален конкурс. Тя е с дългогодишен професионален опит в образователната система и администрация.

Събитието е знаково за София, тъй като от далечната 1996 г. насам в столицата не е откривано изцяло ново училище. В момента административната структура на 204. ОУ се подготвя, като предстои да бъде избрано и патронно име на школото.

Първите пет паралелки първокласници вече са приети, като вече е в ход и подбор и назначаване на висококвалифицирани учители,

съобщават още от РУО – София-град.

Стремежът на всички ангажирани страни – РУО, районната администрация и новото ръководство, е да се запази и надгради традиционно високото ниво на образование в София. Столицата продължава да е категоричен лидер в страната, което се доказа и от отличните резултати на последните национални външни оценявания.

Директорът получи от д-р Лилова символни подаръци – икона на равноапостолните славянски просветители св. св. Кирил и Методий и речника на българския език от Българската академия на науките.

Училището е изградено и оборудвано с най-съвременни технологии, разполага с отопление на газ, театрален и киносалон, спортна зала с над 500 квадратни метра площ, както и столова за 120 души.