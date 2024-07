Д-р Савина Кирилова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2024-3-1-ind

Резюме. Индексирането се разглежда като средство за оценка на качеството и въздействието на научните публикации. Всяка информационна система дефинира своя политика за подбор със съответните правила, процедури и контрол, с която гарантира, че включените в нея източници отговарят на стандартите за научно публикуване. В статията са разгледани критериите за индексиране на научни списания в Index Copernicus и е направена съпоставка с индексиращите процедури на базите данни Scopus и Web of Science, като фокусът на изследването е поставен върху българските списания, включени в полската наукометрична платформа. Анализирани са данни, свързани с правилната идентификация на списанията, тяхната редакционна политика, публикуване на отворен достъп, индексиране в авторитетни бази данни и показатели за влияние. В хода на проучването са установени сходства в изискванията за индексиране на Index Copernicus и утвърдените бази данни Scopus и Web of Science, но се наблюдава разминаване по отношение на прозрачността и контрола върху тяхното прилагане.

Ключови думи: критерии за индексиране, научни списания, Index Copernicus, Index Copernicus Value, Scopus, Web of Science

