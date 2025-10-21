Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата, съобщава Пресцентърът на МОН. На него

ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции

и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

Във връзка с инцидента в столично 94. СУ „Димитър Страшимиров“ в столичния кв. „Христо Ботев“ е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на РУО – София-град, е разпоредена проверка по случая, съобщават още от МОН.

На 21 октомври около 10 часа сутринта в двора на училището 12-годишно дете е наранено с нож от 15-годишен ученик. Пострадалият е приет в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“ с порезна рана в областта на раменете, която е обработена в Детската травматология. Състоянието на момчето не е наложило да бъде настанено в болница, и то е освободено за домашно лечение.

„Работим по всички версии, включително извършеното да е със или без умисъл, за инцидента с ранения ученик в столично училище тази сутрин“, каза на брифинг пред журналисти главен инспектор Александър Нецов – началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в Първо районно управление към СДВР, съобщава БТА. По случая е задържан 15-годишен ученик и е намерен ножът. „В момента текат процесуални действия“, допълни Нецов.

Инцидентът от тази сутрин в столичното 94. СУ е станал след опит за шега, а между двете момчета не е имало никакво напрежение, обясни директорът на училището Лидия Ярнова, цитирана от БНР. По думите й в 94-о вече ще се влиза с осигурен метален детектор.

Това е втори случай на инцидент с хладно оръжие между ученици в рамките на няколко дни. В първия обаче се стигна до фатален изход. Тогава след спречкване в столичен мол 15-годишен прободе с нож свой връстник, който почина по-късно в „Пирогов“. Нападателят, който е регистриран за криминални прояви, бе идентифициран и задържан.

След среща с управителите на търговските центрове в София началникът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов пък

лансира идеята на входовете в моловете да бъдат поставени металдетекторни рамки.

На срещата те са били предупредени да засилят охраната и да информират при всеки случай на съмнителни групи, които могат да застрашат обществения ред.

Темата коментира и вътрешният министър Даниел Митов след среща с ръководствата на някои от търговските центрове в столицата. На нея са обсъдени мерките за сигурност в обектите след трагичния инцидент. Той заяви, че

повече полицаи ще бъдат пратени по моловете в София.

МВР ще направи и анализ кои от търговските центрове в столицата са най-рискови за подрастващите, както и в кои часове се случват най-много инциденти. Ще се преценява и кои сили на МВР да бъдат изпратени във и около търговските центрове. При нужда ще бъде засилено полицейското присъствие и в търговските центрове в останалата част на страната.

По време на срещата е бил обсъден и проблемът с поставянето на металдетектори на входовете на търговските центрове в столицата. Вътрешният министър каза, че предстои също тук да бъде направен анализ доколко тези устройства ще помогнат, тъй като представителите на моловете също не са убедени в това.

„Моловете ще продължат да инвестират както в технологиите, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители“, заяви министър Митов.

А МВР ще продължи да оказва, както и досега, съдействие по отношение на методиката, с която работят, начина, по който разполагат силите си и по който разпознават рискови профили на посетители.

Според министър Митов фокусът трябва да е върху това как се възпитават децата и дали родителите знаят къде се намират те, а семейството и училището имат най-основна функция в това.