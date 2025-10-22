Националната агенция за оценяване и акредитация ще връчи на 28 октомври първите си годишни отличия за добри практики „Наука – Висше образование – Бизнес и общество“.

В началото на 2025 г. като част от инициативите по отбелязване на 30-годишния юбилей от създаването на Националната агенция тя постави началото на създаването на Каталог на добри практики.

Неговата цел е осигуряване на по-широка видимост на постиженията на висшите училища и на научните организации, както и споделяне на успешни взаимодействия между науката, образованието и потребителите на научни резултати и кадри. Цели се също поощряване и насърчаване на активното включване на студенти, докторанти и млади учени в академичната, изследователската, социалната и предприемаческата дейност на институциите.

В тази връзка и по предложение на Консултативния съвет към Агенцията Акредитационният съвет прие решение за учредяване на годишни отличия за добри практики в дейността на висшите училища, научните организации и бизнеса.

Те ще се връчват в 6 категории:

„Партньорство висше училище – бизнес“, „Внедряване на научни резултати в полза на бизнеса/обществеността“, „Инициатива за учене през целия живот“, „Социално значима практика, реализирана от висше училище или научна организация“, „Практика за ангажиране на студенти и млади учени“ и „Институционална инициатива за устойчиво развитие на висше училище“. Ще бъде определена и най-добра практика „Наука – Висше образование – Бизнес и общество“ за 2025 г.

За отличията са подадени предложения от 14 висши училища и 4 научни организации, които номинират 137 свои добри практики. Те са разгледани и оценени от членовете на Консултативния съвет на НАОА.

Церемонията по връчването на отличията „Наука – Висше образование – Бизнес и общество“ ще се проведе от 18 часа на 28 октомври 2025 г. в аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство. Във форума се очаква да се включат представители на академичните среди, бизнеса, държавните институции и научната общност.