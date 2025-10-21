Игри на родолюбието, посветени на 21 октомври – Празника на община Смолян и на 90-годишнината на музейното дело в Среднородопския край, се проведоха в Смолян. Те са организирани от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Община Смолян.

Целта на проявата е ученици от областния град по развлекателен начин да обогатят знанията си

за делото на видни български исторически личности, за значими събития в националната ни история, за културно-историческото наследство на Родопите и за музейните експонати, съхранявани в смолянския Регионален исторически музей.

Знания и умения по история демонстрираха тийнейджъри от местната Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“.

Според регламента те бяха разделени на два отбора – „Комити“ и „Четници“. В оспорваната надпревара състезателите показаха логическо мислене, знания за бележити дати и национални герои, умения за бързина и сръчност при подреждането на тематични пъзели. Публиката от ученици участва във викторина, също свързана със събития и видни личности от националната ни история.

Състезанието откри директорът на РИМ „Стою Шишков“ Валентина Василева, а участниците бяха приветствани от заместник-кмета на Смолян Марин Захариев.

Наградите на състезателите са осигурени

от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Смолян. Освен награди участниците в игрите получиха и грамоти. На преподавателите от ПГИ „Карл Маркс“ Елмира Бонкалова-Косова и Светлана Костова също бяха връчени грамоти.