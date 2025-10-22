Началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова поздрави учениците, преподавателите и ръководството на Техническата професионална гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в Радомир по повод 100-годишнината от създаването на училището, съобщават от Пресцентъра на МОН.
То е най-старото електротехническо училище в България и подготвя висококвалифицирани специалисти за енергетиката и икономиката. В него се предлага обучение по актуални специалности от направленията „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Приложна информатика“. Професиите, по които се осъществява обучение, са включени в Списъка на защитените от държавата специалности и в такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
В рамките на празника бе открита обновена актова зала, която ще се използва за извънкласни дейности, занимания по интереси, обучения и срещи с представители на бизнеса, родители и организации. Новата зала допълва съвременната материална база на училището, което разполага с модерни STEM кабинети и пространства за професионална подготовка. Гимназията активно участва и в редица национални програми и проекти, насочени към развитие на образованието.
Тържеството по случай юбилея беше открито от директора д-р Мариета Гоцева, която поздрави учениците, учителите и гостите.
Празникът продължи с изпълнения от децата и с откриването на юбилейна изложба „През годините“, представяща историята на училището и постиженията на неговите възпитаници.
На празника присъстваха представители на местната власт, бизнеса и образователните институции. Те изразиха подкрепа за усилията на гимназията да подготвя квалифицирани кадри и да развива модерно техническо образование.
