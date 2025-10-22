„Като общество, разчитаме на образователната система да възпита децата. В най-силна степен тя формира отношения и нагласи у нас. Чрез усилване на възпитателната функция, можем да се преборим с агресията“, заяви пред журналисти в Русе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Повод за изказването му бяха двата случая на насилие между ученици в столицата в рамките на няколко дни. В двора на 94. СУ „Димитър Страшимиров“ в столичния кв. „Христо Ботев“ 12-годишно дете бе наранено с нож от 15-годишен ученик. Осигурена бе допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на РУО – София-град, бе разпоредена проверка по случая. Дни преди инцидента след спречкване в столичен мол 15-годишен прободе с нож свой връстник, който почина по-късно в „Пирогов“.

Във връзка с двата случая министър Вълчев свика и извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. На срещата е направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.

В Русе министърът обясни още, че покрай тези инциденти в столицата е станало ясно, че немалък брой ученици от някои общности ходят в училище с ножове и учителите всеки ден им ги изземват.

По думите му „явно е въпрос на култура, в случая „локална“, и има нужда от помощ“.

„Няма да слагаме металдетектори във всички училища. Ще подпомогнем училища, които желаят. Този въпрос няма да се реши само с металдетектори и технически мерки. Ако усилим възпитателната функция, може да имаме по-малко агресивни младежи и по-малко подобни случаи“, каза просветният министър.

По думите му има редица други мерки в системата, но те са последващи. Затова по-важна е превенцията, която в по-голяма степен е свързана с възпитанието на децата. Влияние би оказало и ограничаването на присъствието на децата в агресивни информационни среди и гледането на предавания и съдържание, свързани с насилие. Това обаче е по-трудна задача.

„Формирането на нагласи не гарантира, че всяко дете ще противодейства на случаите на насилие. Като родители, също трябва да ги ограничаваме. Не прехвърлям отговорността, тя е споделена“, заяви Вълчев.

По думите му през последните десетилетия възпитателната функция на образователната система е отслабена.

„Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават“, каза още министърът.

И допълни, че с промените в Закона за предучилищното и училищното образование са предложени допълнителни мерки по отношение на учениците.

Министър Вълчев коментира и мерките в борбата със зависимостите. „Миналата година си поставихме за задача да обучим всички педагогически специалисти, които работят с ученици от III до XII клас, да говорят по темата за наркотиците. Образователната система не може да противодейства на разпространението им, но може да създаде нагласи у децата да не употребяват наркотични и други упойващи вещества“, обясни той.

Според министъра всеки учител трябва да бъде подготвен да говори с децата по темата, и затова са започнали обучения.

„Първо се подготвят хора, които ще обучат всички останали учители, които са над 55 000. След това те ще направят тематични разговори и часове с децата по тази тема. В образователните институции ще влязат и външни лица, които могат да допринесат. Ще има и тематични срещи с родителите“, обясни министърът.

Той даде пример, че сред програмите, които се реализират в борбата с наркотиците, е „Просто кажи „НЕ“, в рамките на която известни личности се срещат с ученици и говорят против наркотиците. „Образователната система не може да се справи чрез кампании. Тя се справя чрез многочасовите усилия на учителите. Тяхната основна цел е да обучават и да възпитават децата. Възпитанието е създаването на отношение и нагласи, в случая – на негативни нагласи към насилието и зависимостите. Това става с много разговори с учениците“, подчерта Вълчев.