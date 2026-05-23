Традиционният концерт на Българското училище „Слово“– истински празник на българския дух, слово и памет, се провежда на 16 май в сърцето на Оксфорд, в тържествена зала на Оксфордския университет.
„Както всяка година, събитието беше посветено на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, а тази година особен вълнуващ акцент бе поставен върху 150-годишнината от Априлското въстание“, споделя Валентина Александрова-Кирова – директор на БУ „Слово“ в Оксфорд и БУ „Иван Станчов“ към Посолството в Лондон.
Концертът започва с химна на България, изпълнен от Васи от IIБ клас,
който изпълва залата с гордост и вълнение. Емоциите достигат връх с трогателното изпълнение на „Облаче ле бяло“ от същото талантливо момиче – миг, който просълзява публиката.
Голям интерес предизвиква и представянето на новия ученически изследователски проект по Националната програма на МОН „Неразказаните истории на българите“ – „Гласът от Лондон: Историята на Българската секция на Би Би Си“, подготвен от учениците от V, VI и VII онлайн клас. „Филмът беше приет с внимание и признание за сериозния труд и любознателността на децата“, отбелязва Александрова-Кирова.
За единадесета поредна година учениците на Българското училище „Слово“ доказват, че носят България в сърцата си.
„Гордеем се с тях – за упоритостта, труда и смелите мечти. С музика, вдъхновение и обич към словото беше отбелязана още една успешна учебна година и бе поет път напред – заедно“, казва с вълнение директорката.
