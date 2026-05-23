За Българския образователен и културен център „Св. Климент Охридски“ във Вашингтон, САЩ, 24 май тази година се превръща в още по-специален празник.

„С децата посветихме учебната година на изучаване, рисуване и декориране на българските букви. Те са символи и знаци на духа, създадени от Светите братя и техните ученици. И сега подготвяме нашата специална изложба за този ден“, споделя Димитър Мавров – учител по изкуство, творческо писане, география и история.

Това са двата часа от съботния ден, в които децата рисуват, пеят, свирят на инструменти, разказват небивали истории, съчиняват стихчета.

На 7 март учениците представят рецитала „Родна Земя“ по стихове на класиците на българската поезия и съвременни автори, посветени на България и нейната неповторима култура и история. „Рециталът бе съпроводен с оригиналната музика на „Канон от 12 части“, написан от нашата талантлива композиторка Катерина Чечел от Орландо специално за случая“, отбелязва учителят.

15 ученици от VIII до XI клас рецитират стиховете и поемите, а 12 ученици от II до IV клас изпълняват авторската песен „Балада за Родината“. „Направихме видео и аудио записи, с които в следващите ни часове подготвихме 30-минутен филм „Родна Земя“, който ще публикуваме в интернет за празника“, посочва Мавров. И допълва, че в края на месеца в една от най-големите онлайн платформи ще излезе и книжката „Родна Земя“, която ще бъде разпространявана по света.

Това не е първата творба, която издават за българските букви. С рисунките на 23-ма от учениците и стиховете на учителя по изкуство създават книжката „Буквички красиви, даже закачливи“. След 24 май тя също бъде достъпна онлайн за всяко дете по света, което иска да разбере тайните на българската азбука. „И най-важното е, разбира се – всеки сам да се опита да нарисува своите любими български буквички!“, посочва учителят.

Той споделя и малка част от едно от стихотворенията им за буквичките:

„Вярвам, ще кажете: „Всички буквички са красиви!

С какво толкова са различни Българските тогава?“

О, те не са само знаци, а са също символи живи,

Звездни кодове – тайни, мъдри и закачливи!

„Как така – закачливи?!“, ще попитате вие.

Виж – рисуваме право, а буквичката се килва на ляво,

После чертичка отдясно – малко е смешно, но ясно –

Да се пише, хич не е лесно! Тук някаква тайна се крие!

Тайна свещена! Цяло съкровище! Вече няма да крия –

Българската Азбука е направо чудна магия!

Тя ни свързва с героите и легендите на Древността!

С баба и дядо – най-добрите приятели! И с Мъдростта!“

Благодарим ви за възможността да споделим нашите творчески търсения и

радости за най-светлия Български празник! Вече знаете – ако чуете весел смях и

песни отвъд Океана – това сме ние – учителите и учениците от Българското

училище „Св. Климент Охридски“ във Вашингтон, където мечтите стават

реалност!“