Бяха определени най-добрите български ученици по химия, които ще представят България на 58-ата Международна олимпиада по химия (IChO) през 2026 г. Това са Дамян Иванов (XI клас, СМГ „Паисий Хилендарски“), Стоян Милев (XI клас, СМГ „Паисий Хилендарски“), Борислав Христов (XII клас, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград) и Денислав Стоянов (XII клас, ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора), съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Четиримата олимпийци ще се състезават на най-престижното състезание по химия за годината, което ще се проведе от 10 до 19 юли в Ташкент, Узбекистан.

Ръководители на националния отбор по химия през 2026 г. са доц. д-р Донка Ташева и гл. ас. д-р Светослав Аначков от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Дамян Иванов е ученик в XI клас в Софийската математическа гимназия и за втори път е част от националния отбор по химия. За първи път участва на националната олимпиада по химия в VII клас и тогава решава да се занимава по-сериозно с тази наука. За свой вдъхновител посочва учителката си Ани Божикова, която му преподава от VII клас и го мотивира да участва в националната олимпиада. Дамян вече има сериозни международни успехи – сребърен медал от Европейската олимпиада по експериментални науки, бронзов медал от Международната Менделеевска олимпиада и златен медал от Международната олимпиада по химия. Според него

най-важното за успехите в олимпиадите е истинският интерес към науката.

Стоян Милев е ученик в XI клас в СМГ и за първи път е част от националния отбор по химия. Харесва химията още от VII клас, а от VIII клас започва да участва в олимпиади, като тогава се явява на почти всички възможни състезания. От самото начало негово вдъхновение е учителката му Ани Божикова, която го подкрепя през годините. Стоян е благодарен и на Преслав Георгиев и Крум Александров – бивши олимпийци, чиито школи значително са помогнали за развитието му по химия. Освен с химия се занимава активно и с физика, а в свободното си време обича да прави любителски експерименти по физика и химия.

Участвал е и на Балканската олимпиада по физика, където печели сребърен медал.

Борислав Христов е ученик в XII клас в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ в Благоевград. Той за трети път участва в разширения национален отбор по химия, но за първи път е част от националния отбор за Международната олимпиада по химия. Интересът му към олимпиадата по химия започва в VII клас и оттогава всяка година се класира на национален кръг. Най-голяма подкрепа в подготовката му оказва неговата учителка по химия Илонка Каракичева, която поставя основите на знанията му още от VII клас.

Денислав Стоянов е ученик в XII клас в ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора и за първи път е част от националния отбор по химия. Започва да се занимава по-сериозно с химия в IX клас. За свой вдъхновител посочва Майя Христова Найденова-Георгиева, заместник-директор по учебната дейност в ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора.

Подготовката на отбора за Международната олимпиада по химия ще се проведе от 15 юни във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“

и ще участват преподавателите, членове на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда: доц. д-р Донка Ташева, гл. ас. д-р Светослав Аначков, доц. д-р Христо Чанев, доц. д-р Никола Бурджиев, гл. ас. д-р Даниела Цекова, гл. ас. д-р Вяра Велчева, гл. ас. д-р Марко Костадинов, гл. ас. д-р Христо Рашеев

Международната олимпиада по химия е най-престижното състезание в света за ученици по химия. Тази година домакин на престижния форум е Ташкент, Узбекистан, където ще се съберат най-добрите млади химици от цял свят.

През миналата година българският национален отбор спечели 4 медала от Международната олимпиада по химия в Дубай, Обединени арабски емирства – 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови. Златният медал спечели Дамян Иванов, среброто завоюва Виктор Ангелов, а бронзовите отличия бяха за Никола Нинков и Теодор Кусев.

Заедно с медалите от 2025 г. България досега е спечелила 123 медала от Международната олимпиада по химия – 14 златни, 28 сребърни и 81 бронзови.