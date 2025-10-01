Българските гимназисти спечелиха 4 медала от 32. балканска олимпиада по информатика, проведена в Удине, Италия. В конкуренцията на близо 50 ученици от 12 държави родните информатици се окичиха с един златен медал с абсолютно първо място, едно сребърно и две бронзови отличия, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Те отреждат второ място на българския отбор в неофициалното отборно класиране.

Златният медал и абсолютното първо място на балканиадата спечели Андрей Стефанов (XI клас, Първа частна математическа гимназия, София). Това е трето отличие за него през тази година, като преди това той стигна до сребърните медали на Международната олимпиада по информатика, която се проведе в Боливия, и на Международна олимпиада по математика в Австралия.

Сребърното отличие е за Даниел Гетов (XI клас, Софийска математическа гимназия). Бронзовите медали грабват Денислав Манев (X клас, Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – Габрово) Нермин Идириз (XII клас, ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен), която е и първото момиче от България на Балканската олимпиада.

Ръководителите на отбора са Илиян Йорданов (Институт по математика и информатика, БАН) и Добрин Башев.