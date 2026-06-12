Инвестиции на стойност над 3,85 млн. евро в образователната инфраструктура бяха открити днес от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев в Стара Загора. С тях са модернизирани и изградени нови пространства – Център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, ученическо общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков“ и STEM център в Средно училище „Максим Горки“, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Стара Загора се затвърждава като лидер в подготовката на кадри за ветеринарната медицина“, каза министърът при откриването на центъра Vete Artis в професионалната гимназия.

По думите му новото звено, което е на стойност над 1,74 млн. евро, ще направи много по-жива връзката между училището и Тракийския университет в подготовката на висококвалифицирани специалисти в тази област. Министърът поздрави директора Йорданка Хитова и екипа на гимназията за добрата реализация.

В рамките на проекта е извършен мащабен ремонт и реконструкция на четириетажната сграда

и допълнителни помещения към училището, които са оборудвани със съвременна високотехнологична техника.

НПГВМ „Иван Павлов“ е единствената гимназия в Южна България, която подготвя кадри в областта на ветеринарната медицина, и е сред най-големите в страната. В момента в нея се обучават 533 ученици от 22 области.

В Стара Загора министър Вълчев откри и нов STEM в СУ „Максим Горки“. Инвестицията е на стойност близо 186 000 евро, като проектът насърчава съвременното, практико-приложното и интердисциплинарното обучение.

„Технологиите са част от бъдещето – разбира се, че ще учите и ще общувате чрез тях. Не забравяйте обаче да мислите самостоятелно и да не вярвате на всичко, което ви разказват вашите телефони“, се обърна проф. Вълчев към учениците.

„STEM центърът „Акад. Андрей Сахаров“ разполага с няколко свързани пространства – кабинет по природни науки за практически занятия и експерименти, съвременна езикова лаборатория с 15 работни места и STEM фоайе за екипна работа, презентации и образователни дейности“, съобщи директорът на училището Мариана Пенчева.

В Спортното училище „Тодор Каблешков“ проф. Вълчев откри изцяло обновено ученическо общежитие, реализирано с инвестиция от над 1,92 млн. евро.

„Развивайте талантите си в спорта, но полагайте усилия и в знанията – зад силата на тялото стои силата на духа, а той се крепи на интелекта“, обърна се министърът към възпитаниците на училището.

Обновени са вътрешните и външните пространства, подобрена е сградната база и са изпълнени мерки за енергийна ефективност. Общежитието разполага с 96 места за настаняване, модерни условия за учене и самоподготовка, учебна зала, клуб за младежи, фитнес зала и помещение за масажи. Спортното училище, начело с директора Димо Неделчев, приема ученици в 11 различни спорта. Наред с традиционните футбол, борба, джудо, лека атлетика, плуване, скокове на батут, художествена гимнастика и конен спорт, през последните години са въведени и баскетбол, бокс, кикбокс.

За своята 53-годишна история училището е създало спортисти от световна класа –

12 участници в Олимпийски игри и носители на стотици медали от световни, европейски и държавни първенства и турнири.

„През последните години в област Стара Загора се изпълняват 140 проекта в сферата на образованието на обща стойност близо 50 млн. евро“, подчерта изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Програма за образование“ Иван Попов.

На събитията днес присъстваха кметът на общината Живко Тодоров, заместник-кметът Надежда Чакърова, областният управител на Стара Загора д-р Калоян Дамянов, народните представители Вяра Петрова, Елена Нонева и Красимир Вълчев, началникът на Регионалното управление на образованието в Стара Загора Милена Йолдова-Стоянова и др.