„Нека вярваме в силата на образованието и в ценностите, които ни обединяват.“ Това послание отправи зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска при откриването на STEM център и освещаването на параклис „Покров Богородичен“ в СУ „Васил Левски“ в Гълъбово, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тя посочи, че откриването на храм в модерна образователна среда е важен и смислен момент за училищната общност и стремеж към образование, което съчетава знанието, възпитанието в духовните ценности и добродетелите.

„Образованието има мисията да подготвя младите хора за предизвикателствата на съвременния свят, като същевременно ги свързва с духовните и културните традиции на нашето общество“, посочи зам.-министър Михалевска.

Наталия Михалевска поздрави директора Нели Кючукова и всички, допринесли за реализирането на инициативата за изграждане на храм в училището – учители, духовници, дарители и родители.

Средно училище „Васил Левски“ е средищно и в него учат над 400 ученици от I до XII клас от различни населени места. От 2017 г. до днес има и

статут на иновативно училище,

като предоставя професионално обучение по специалност „Електронна търговия“.

Школото разполага със съвременна материална база, компютърни кабинети, мултимедийни средства, библиотека, физкултурен салон и лаборатории за природни науки. Средата е модерна, сигурна и благоприятна за личностно развитие. Образователният процес е съчетан с извънкласни дейности, състезания, олимпиади и проекти по национални и европейски програми, на които множество талантливи ученици печелят призови места.

Още през 2021 г. СУ „Васил Левски“ печели проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Действащият STEM център включва кабинети по роботика, програмиране и природни науки.

Новата STEM среда обхваща направление „Дизайн и 3D прототипиране“, което ще позволи развитие на дигитални умения на децата – създаване на видео съдържание, компютърни игри и цифрови инструменти, дигитални платформи и мобилни приложения, както и разработване на нови продукти и услуги в технологична среда.

Учениците ще могат да комбинират инженерни принципи, технологични инструменти – софтуер за 3D моделиране, 3D принтери, и креативно мислене, за да създават и тестват физически прототипи, което е същността на иновативния процес в STEM. С помощта на 3D принтирането може да се визуализират също процеси като образуването на различните земни форми, които иначе се случват в мащаби, трудни за осмисляне от децата.