Пет медала спечелиха българските ученици на Международната олимпиада по икономика (IEO 2026). Тя се проведе от 12 до 20 юли 2026 г. в Шенжен, Китай. Всеки от състезателите в националния отбор завоюва индивидуално отличие, съобщава Пресцентърът на МОН.

В оспорваната тазгодишна надпревара участваха ученици и студенти от 56 държави.

България зае престижното 13-о място в отборното класиране,

като сред европейските отбори единствено Швейцария се класира пред родните ученици. Челните позиции бяха заети от отбори от Азия.

В индивидуалните състезания сребърен медал спечели Сара Илиева, ученичка в XII клас в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Сребърно отличие завоюва и Давид Лившиц – единадесетокласник в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. С бронзови медали от Китай се върнаха дванадесетокласниците Христо Коев от Природо-математическата гимназия „Атанас Радев“ в Ямбол и Ивелин Неев и Алекс Георгиев от СМГ „Паисий Хилендарски“.

Заслуженият успех на българските представители се дължи и на упоритата работа на ръководителите на националния отбор за подготовката и участието в Международната олимпиада по икономика.

Главен ръководител на отбора е Йордан Цанев, а негови помощници са Наталия Борисова – основен преподавател по макроикономика, и Веселин Маринов – основен преподавател по микроикономика и финанси, участник в Международната олимпиада през 2025 г. и носител на бронзов медал.

Министерството на образованието и науката оказа финансова и организационна подкрепа за подготовката и участието на българския отбор в Международната олимпиада.