Министерството на образованието и науката обявява началото на процедурата по набиране на номинации за Националните награди за наука „Питагор“ за 2026 г., съобщава Пресцентърът на МОН.

Конкурсът, утвърдил се като най-престижното национално отличие за постижения в областта на научните изследвания,

ще награди водещи български учени и научни комуникатори за техния съществен принос към развитието на науката и обществото.

Връчването на отличията ще се състои на официална церемония през октомври 2026 г. в навечерието на Деня на народните будители.

В изданието за 2026 г. отново ще бъде присъдена Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос. Ще бъдат отличени и утвърдени учени в областта на природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, социалните и хуманитарните науки. В същите области ще бъдат наградени и млади учени. Отново ще бъде присъдено и отличие за комуникация на науката.

Голямата награда „Питагор“ за цялостен научен принос включва грамота, статуетка „Питагор“ и парична награда в размер на 8000 евро.

Наградите в останалите категории включват грамота, плакет „Питагор“ и парична награда в размер на 5000 евро.

Повече информация за регламента на конкурса е публикувана на сайта на МОН в раздел „Наука“.