Основател, мениджър, художествен ръководител и хореограф на Танцова и арт формация „Софистик-Живо“, Елина Топалска се занимава с танцово изкуство над 40 години. Започва през 1983 г., когато заедно със своя съпруг Живко Петров основават ансамбъл. След години го преобразуват във формация, а днес вече е компания, която ръководи с партньора си Николета Илчева-Евлогиева. Елина обаче няма никакво намерение да спира.

„Това е моето. Всеки си открива неговото, което го дърпа отвътре“, споделя за „Аз-буки“ тя.

И точно нейният ентусиазъм, енергията, мотивацията и непреклонността пред проблемите провокират разговора ни.

Защото, ако правиш нещо повече от четири десетилетия, преодолявайки всевъзможни препятствия, значи това е твоето нещо.

Можем да го наречем призвание, талант, но предпочитаме да го опишем като чувство, с което живее всеки творец и което го води и съхранява през годините.

„След като моят съпруг почина, продължих сама, като непрекъснато надграждах, защото творецът трябва да твори в актуален свят. Не бива да изостава, а да търси, да открива тенденциите и онова, от което има необходимост. Днес хората са много търсещи, а творческият процес става все по-нужен на съвременния човек“, казва Елина.

През годините заедно със своя екип преминават през кризи, вдигане на цени на наеми, ковид пандемия, а сега и през адаптацията, свързана със смяната на лева с еврото. Но въпреки сложната схема продължават да дават шанс на мечтите.

И макар отдавна да е разбрала, че сцената е сакрално място, което не е за всеки и трябва да си извоюваш правото да бъдеш на нея, а тя да ти разреши да покажеш какво носиш у себе си, Елина се посвещава изцяло на танците.

„Изкуството изисква сериозна вътрешна дисциплинираност, която в трудни моменти е много нужна. Трябва да оставиш душата си. И разбира се, да вярваш, че това, което правиш, е твоят път и това, което искаш, може да се постигне“, споделя ръководителят на „Софистик-Живо“.

Формацията е популярна и се разпознава от почитателите на танците заради професионализма, но и по съвременния прочит на българския фолклор.

„Това е наша запазена територия и както сами се убедихме, по света, особено в Азия, този прочит определено се харесва. Един български фолклорен танц е празник за очите и сетивата, но прочетен по съвременен начин, влиза и в душата на публиката“, обяснява Топалска.

За нея танцовото изкуство трябва не само да гъделичка сетивата, а да събуди емоциите и да накара душата да преживява. Трудността идва от факта, че

танцът е изкуство на мига – гледаш го, преживяваш го, наслаждаваш му се и в следващия момент го няма.

„Може би най-ефимерното изкуство, което влияе директно“, определя го Елина.

В „Софистик-Живо“ в момента танцуват около 80 души на възраст от 4 до 50 години. Изучават български танци, но се запознават и с всички основни класически и съвременни стилове. Защото, ако искаш например да си добър хип-хоп изпълнител, трябва да имаш познание и върху другите стилове, за да сравняваш и надграждаш.

И докато се стремят да отговорят на днешния интелект на хората, търсейки новаторски форми и различен поглед върху танцовото изкуство, Елина и екипът ѝ трупат впечатления от младите хора.

„В днешно време децата са абсолютно различни. За съжаление обаче, нещата не вървят добре. Младите се отдалечават от начина на живот, характерен за нашите географски ширини, от корена си не само по отношение на това дали знаят празниците, или не, а по отношение на взаимоотношенията в семейството и на онези добродетели, които изграждат личността – като уважителност и почтителност, и които вече не се възпитават“, споделя тя.

И добавя, че в залата ги учат и на общуване, защото не умеят да го правят. Това според нея се дължи както на образователната система, така и на семейството. Затова на репетициите разговарят много и макар в началото всички да са притеснени, постепенно светват, започват да споделят за своите семейства и разкриват нуждата си от храна за душата.

„Силно вярвам, че точно заниманията с изкуство им дават така необходимите за душата им витамини“, казва Топалска.

Научили от пътуванията си на Изток, че начинът да разведриш духа си, е като приемаш предизвикателствата с усмивка, Елина и партньорът ѝ във формацията Николета предават на децата посланието, че трудностите не бива да ги плашат, а напротив – помагат им да се развиват.

А ако искате да видите как танцуват и какво са научили, най-скорошното събитие, на което можете да го направите, е предстоящото издание на Азиатския фестивал в София. Провежда се на 13 и 14 юни в Южния парк. „Софистик-Живо“ винаги са там.