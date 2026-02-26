В Университета по застраховане и финанси се проведе тържествената церемония по връчване на Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

Националният конкурс се организира за трета поредна година от висшето училищe, Синдиката на българските учители и Националната асоциация на преподавателите по икономика.

Състезанието се провежда в периода от 13 октомври 2025 г. до 31 януари 2026 г., като в него се включват професионални гимназии с икономически специалности, профилирани гимназии и средни училища с изучаване на икономически дисциплини.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители, директори и училища, показали високи резултати през годината, както и да се сподели и популяризират придобитият опит и представените иновации.

В състезанието участват повече от 60 учители, ученици от XI и XII клас, директори и училища.

Победителите в четирите категории сe определят от комисия, съставена от преподаватели, учители и експерти от УЗФ, СБУ и НАПИ, с председател доц. д-р Джеймс Йоловски от УЗФ.

На победителите в конкурса бяха връчени парични награди, плакети, грамоти, както и награди под формата на стипендии за обучение, осигурени от УЗФ.

„За мен е удоволствие да открия днешната среща, посветена на една особена връзка, която този университет има със средното образование – каза в своето приветствие към участниците в конкурса ректорът на Университета за застраховане и финанси Борис Велчев, доктор на юридическите науки. – Преди няколко години избрахме една своя специфична мисия и със съдействието и на госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и на д-р Илинка Патърова – председател на Националната асоциация на преподавателите по икономика, се опитваме да бъдем мост между средното и висшето образование по икономика. Това ни дава самочувствието да бъдем организатори на този конкурс, който отличи онези училища и преподаватели, които имат най-голям принос в развитието на този тип сътрудничество и в развитието на средното образование по икономика.“

„Тук съм за поредна година и за мен е чест първо да ви приветствам от името на министър Сергей Игнатов. Мисля си, че ако той беше сега тук, щеше да каже, че такива престижни награди, такава професионална работа, каквато свършихте в този конкурс, могат да правят само от хора с доказан авторитет и професионализъм. Гимназиите, които имат своя икономически профил, служат като модели за финансовата и икономическата грамотност, от която се нуждае всяко училище и всяко дете.

Искам да ви пожелая не просто да продължавате с иновациите, не просто да продължавате с усърдието във вашата работа, а да вярвате, че правите толкова смислени и стойностни неща, че сте модел за цялата образователна система и за нас самите“, каза в приветствието си зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска.

От своя страна, председателят на СБУ Янка Такева отбеляза, че вече няколко години учителите по икономика имат възможност да почувстват уважение към себе си и високата оценка за своята работа в българското училище.

„Гордейте се, че сте български учители“, обърна се към присъстващите педагози Янка Такева.

„Икономиката е наука за избора, за отговорността и за визията. Благодаря на всички участници, че сте избрали да заявите своето критично мислене и добавена стойност – качества, които Университетът и бизнесът ценят“, подчерта д-р Илинка Патърева, председател на Националната асоциация на преподавателите по икономика. По думите ѝ третото издание на Годишните награди за икономика в средните училища е доказателство, че икономическото образование в България се развива, модернизира и печели авторитет.

Отличените

В категорията „Училище на годината“ за 2025-а отличието печели Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге. Двете специални награди в тази категория отиват при Варненската търговска гимназия „Георги Ст. Раковски“ и ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище.

В категорията „Директор на годината“ голямата награда получава Лилия Тодорова – директор на 108. СУ „Никола Беловеждов“ в София. Специални награди са присъдени на Eмил Терзийски – директор на Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в Сандански, и на Веселин Бързанов – директор на ПТГ „Никола Вапцаров“ в Самоков.

Носителят на голямата награда е отличен с плакет, грамота, парична награда в размер на 1000 евро и с отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на УЗФ. Носителите на специалните награди са отличени с грамота и с отстъпка от 15% при записване в магистърска или докторска програма на УЗФ.

В категорията „Учител на годината“ са присъдени три равностойни първи награди: на Румяна Витньова – старши учител в СУ „Козма Тричков“ във Враца, Анелия Бачева – старши учител в ПГИ „Иван Илиев“ в Благоевград, и Ели Русева – старши учител в Националната финансово-стопанска гимназия в София.

Бяха връчени и три специални награди, а техни носители са Антония Йонкова-Петкова – главен учител в Националната търговско-банкова гимназия в София, Катя Бойкова – старши учител в Неврокопската ПГ „Димитър Талев“ в Гоце Делчев, и Златин Вълчев – старши учител в ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ във Варна.

Носителите на първа награда са наградени с плакет, грамота, парични награди в размер на 500 евро и с отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на УЗФ. Носителите на специалните награди са отличени с грамота и отстъпка от 15% при записване в магистърска или докторска програма на УЗФ.

В категорията „Ученик на годината“ са присъдени три равностойни първи награди: на Eлиф Шакир (XII клас) от Националната търговска гимназия в Пловдив, Иван Георгиев (XII клас) от НФСГ в София и Лидия Петрова (XII клас) от столичното 108. СУ.

Носители на трите специални награди са Ибрахим Шакир (XII клас) от ПГ „Петко Славейков“ в Якоруда, София Стоилова (XII клас) от НТБГ в София и Мелиса Амдиева (XII клас) от ПТГ „Никола Вапцаров“ в Самоков.

Носителите на първата награда са наградени с плакет, грамота и стипендии в размер на 100% за първата година на обучение при записване в бакалавърските програми на УЗФ. Носителите на специалните награди получават грамоти и стипендии в размер на 30% за първата година на обучение при записване в бакалавърските програми на УЗФ.

Сред присъстващите на награждаването бяха и началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, началници на регионални управления на образованието от страната, директори, учители, преподаватели от висши училища, експерти и ученици.