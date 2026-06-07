Призьорите в поредното издание на Националния конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ получават своите награди в навечерието на 24 май на церемония в Националния дворец на децата. Проявата за писане на есе, приказка, разказ, стихотворение по мотиви от творчеството на Ангел Каралийчев е организирана от НДД. Традиционно е част и от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

В категорията „Поезия“ в първа възрастова група (I – IV клас) със стихотворението „Обичам да чета“ победител е Рая Мутафчиева (III клас, клуб „Светлини сред сенките“, ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък). Второ място печели Габриела Станкова (IV клас, ЛФ „Фантазия“ при НЧ „Христо Ботев 1937“, Бургас). Трета се нарежда Микаела Колева (IV клас, 64. ОУ „Цар Симеон Велики“, София).

Във втора група (V – VII клас) стихотворението „Майчина обич“ носи първото място на Цветина Иванова (V клас, СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг). Следващите места отново печелят възпитаници на СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг, като втори е Стефан Петков (V клас), а трети се нареждат Рени Асенова и Ивайло Банчев (V клас).

В трета група (VIII – XII клас) победител със стихотворението „Приказно детство“ е Елена Георгиева (X клас, ПГРЕ „Георги Сава Раковски, Бургас). Втори е Диан Драгнев (IX клас, ОДК, Казанлък), а трета – Любена Пеева (XI клас, ОДК, Варна).

В категория „Проза“ в първа група с разказа „Слънчево дете“ печели Елеонора Паунова (IV клас, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора). Втора е Мария Тасева (IV клас, ЛК „Касталия“, ЦПЛР – ОДК, Варна). Третото място поделят Ивея Мирева (III клас, ОДК, Казанлък) и Камелия Георгиева (III клас, ОУ „Найден Геров“, с. Гавраилово, обл. Сливен).

Във втора група с есетата „Нравствената красота в разказите на Ангел Каралийчев“ и „Романтика и фолклор в приказното творчество на Ангел Каралийчев“ печели Теодор Райкаджиев (VI клас, СУ „Йордан Йовков“, Кърджали). На второ място са класирани Нарциса Русева (VI клас, ОУ „П.Р. Славейков“, Ямбол) и Боян Тасев (VII клас, ОДК, Варна). Третото място е за Стамен Йотов (VI клас, ЧОУ „Св. Седмочисленици“, Ловеч) и Ралица Събева (VII клас, клуб „Пегас(чета)“, ОДК – Стражица).

И в трета група първото място с разказа „Вълшебното гърне“ заслужава Симона Монджоловска (IX клас, ОДК, Варна). Нейни подгласници стават Йоана Димова (IX клас, НГДЕК, София) и Никола Кацарски (IX клас, НУИ „Панайот Пипков“, Плевен).

В направление „Изобразително изкуство“ – раздел „Рисунка“, в първа група победител е Филип Василев (IV кл., ОУ „Васил Левски“, Правец). Втора е Надежда Райкова (I кл., ЦПЛР – ЦИКО „София“), а третото място е за Карина Михайлова (II кл., 10. ОУ „Алеко Константинов“, Перник) и Виктория Николова (IV кл., ЦПЛР – ЦИКО „София“).

В групата V – VII клас първите три места печелят Мелиса Мюмюн (VII кл., ЦПЛР – ЦИКО „София“), Боян Аспарухов (VII кл., школа „Четконосци“, ОУ „П.Р. Славейков“, Варна) и Елена Ботева (V кл., Bluess Art Studio, София).

В трета група (VIII – XII клас) призьорите са Стефания Чоранова (XI кл., НУИ „Добри Христов“, Варна), Йоанна Велкова (X кл., НУИ „Панайот Пипков“, Плевен) и Румяна Падалчева (X кл., арт школа „Живопис“, Военен клуб – Казанлък).

В раздел „Приложно изкуство“ в първа група победител е Катерина Кирилова (II кл., ЦИКО „София“). Във втора група печели Ема Апостолова (VII кл., СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица) с ръководител Надежда Георгиева.

В трета група първите трима са Божидара Хинова (X кл., СУ „Вичо Грънчаров“, Г. Оряховица), Анелия Илкова (XI кл., ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград) и Ариа Мустакли (XI кл., ЦЛТРДБ – Благоевград).