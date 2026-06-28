* Борислава БОРИСОВА

Започна новият археологически сезон в античната римска крепост Кастра Мартис в граничния със Сърбия град Кула.

„Разкопките се финансират от бюджета на Община Кула с около 14 000 лв.“, съобщава за „Аз-буки“ научният ръководител на проучванията доц. д-р Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей при БАН. Работата е започнала на 15 юни и ще продължи до 5 юли. В екипа участват четирима археолози и 15 работници.

От няколко години археолозите проучват обекта, като в момента работят по южната крепостна стена на античния кастел. Целта е крепостта да бъде изцяло изследвана, реставрирана там, където е необходимо, и социализирана като част от бъдещ археологически парк.

След близо 50-годишно прекъсване на археологическите проучвания, разкопките бяха възобновени през 2023 г. Последните изследвания преди това са извършени през 1972 г. При възобновяването на работата археолозите разкриват седем пласта културни напластявания, датирани от I до VI век. В предишните години са проучени кули №1 и №2, както и цялата източна крепостна стена.

„Екипът ни достигна до стените на квадрибурга (квадратна крепост до кастела), което беше неочаквано за нас“, разказва доц. Димитров.

Археолозите са установили хронологията и стратиграфията на по-голямата от двете крепости в комплекса. Квадрибургът е част от цялото пространство на античния кастел, разположен под днешния център на град Кула, с площ близо 15 декара.

Откритите седем пласта свидетелстват за непрекъснато обитаване на мястото от I до VI век. Според археолозите крепостта е изградена през IV век по времето на император

Константин, съществувала е и през V век, а по-късно е унищожена при варварските нашествия.

Проучванията показват още, че преди изграждането на крепостта на същото място е съществувало селище.

„Откритията ни за мащабите на Кастра Мартис са съизмерими с тези при другите големи антични центрове във Видинско – Бонония и Рациария. Така крепостта се нарежда на трето място по големина сред разкритите антични обекти в региона“, посочва доц. Димитров.

През последните години екипът е открил близо 50 находки, сред които монети от различни периоди, фибули, накити и голямо количество керамика, представяща всички основни типове римска керамика.

По думите на доц. Димитров Кастра Мартис е изключително добре запазена. Разположена е в центъра на Кула и на места се издига до 20 метра над терена. Той е на мнение, че това създава отлични предпоставки за пълна реставрация и социализация на обекта.

Целият археологически комплекс попада върху общински и частни терени, част от които са изоставени. Община Кула планира да изкупи частните имоти, за да могат разкопките да продължат и през следващите години до пълното разкриване на крепостта и превръщането ѝ в голям археологически парк.

„Това е възможност не само за научни изследвания, но и за развитието на туризма в региона“, допълва доц. д-р Здравко Димитров.