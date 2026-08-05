Разработената в България система с изкуствен интелект FireScope AI на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ вече е достъпна и на български език, съобщи Пресцентърът на МОН.

Това позволява на българските институции, организации и граждани да използват платформата и да получават информация на родния си език за риска от горски пожари.

Едновременно с това FireScope разширява обхвата си към голяма част от Азия, а броят на езиците, на които платформата е достъпна, достига 43.

FireScope AI е част от усилията на INSAIT да разработва практически приложения на изкуствения интелект в полза на обществото.

Системата подпомага държавни институции, служби за реакция при бедствия, неправителствени и научни организации, като анализира огромни обеми от сателитни и климатични данни и прогнозира с висока точност вероятността от възникване на горски пожари в отделни райони.

Само два месеца след представянето на първата интерактивна карта с висока резолюция за прогнозиране на риска от горски пожари в Европа, FireScope вече обхваща голяма част и от азиатския континент. Разширяването идва в критичен момент от годината, когато високите температури и засушаването в много региони значително увеличават риска от възникване и разпространение на горски пожари.

При оценките за Азия FireScope се представя значително по-добре от използвания в момента международен стандарт Fire Weather Index. Системата успява в 70% от случаите да оцени като по-рискови местата, на които впоследствие действително възникват горски пожари, докато Fire Weather Index постига 62% при същата оценка.

Разработената в България платформа FireScope AI комбинира сателитни изображения и климатични данни, за да създава непрекъснати карти с висока пространствена резолюция, придружени от кратки и разбираеми обяснения. Системата анализира фактори като гъстотата и сухотата на растителността, тенденциите при засушаването, ветровите модели, температурите, релефа и сложните взаимовръзки между тях.

За да бъде информацията максимално полезна за местните власти и общности, FireScope вече предлага обяснения и анализи на 43 езика, включително български. Така оценката на риска е не само научно прецизна, но и лесно разбираема за хората, които всекидневно вземат решения за превенция и реакция при пожари.

Разширяването на платформата и добавянето на български език са поредна стъпка към целта на екипа на INSAIT да превърне FireScope в глобална платформа за интелигентно прогнозиране на риска от горски пожари и да направи съвременните технологии за анализ и превенция достъпни за институции и общества по целия свят.

Повече информация и интерактивната карта са достъпни на firescope.ai.