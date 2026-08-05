Членовете на екипа за подкрепа на личностното развитие на детето или ученика участват в интердисциплинарна екипна работа със специалисти от социални услуги в случаите, когато детето или ученикът ползват такива, или с други специалисти, включително медицински, които осигуряват здравната грижа за детето или ученика при възникнала необходимост. Това е записано в публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование.

Предложената промяна цели ясно нормативно регламентиране на взаимодействието между институциите и специалистите, работещи с детето или ученика, като гаранция за комплексна и ефективна подкрепа и е ключов елемент от приобщаващия подход.

С промяната от текста отпада формулировката „може да“ по отношение на участието на членовете на екипа за подкрепа в интердисциплинарна екипна работа със специалисти от други системи. Условната формулировка не отразява реалния задължителен характер на участието, което произтича от действащата нормативна уредба и от сключените междуинституционални споразумения, се посочва в мотивите за измененията.

С тях се конкретизират и основни аспекти от дейността на ресурсния учител, като се регламентира, че той работи с детето или ученика както индивидуално, така и в група в детската градина или в паралелка в училището, като подпомага участието, обучението и взаимодействието му с останалите деца и ученици.

С друга промяна се уреждат и ролята и дейността на социалния работник,

които досега са определени само по отношение на децата и учениците в риск. Занапред от формулировката за дейността му ще отпадне „с акцент на децата и учениците в риск“, което неправомерно стеснява обхвата на професионалната му роля в системата на приобщаващото образование, тъй като той подпомага всички деца и ученици, както и техните родители или законни представители, се посочва в доклада към проекта.

Предложено е още в срок до 21 май всяка година директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да изпраща в РУО заявлението за насочване, становището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за насочване за обучение в профили или по професии, с приложени всички документи на ученика.

С измененията се

въвежда и ограничение по отношение на намаляването на учебните часове в индивидуалния учебен план,

а именно това намаляване да е до 50% от общия брой учебни часове, заложени в училищния учебен план за раздел А и Б. Прецизират се и условията, при които се допуска отсъствие на учебни предмети от раздел А и/или Б в индивидуалния учебен план на ученици със специални образователни потребности, като се въвежда изискване препоръката за невключването им да бъде мотивирана от екипа за подкрепа на личностното развитие, както и решението да се взема след информирано съгласие на родителя.

Промените целят ограничаване на практиките за прекомерно намаляване на учебния хорариум на ученици със специални образователни потребности, както и повишаване качеството на образователната подкрепа, която им се предоставя.

С проекта се предлага още терминът „умствена изостаналост“ в Наредбата да бъде заменен с „интелектуални затруднения“ в съответствие с определението на „специални образователни потребности“ в Закона за предучилищното и училищното образование.

Допълнително с цел разширяване и прецизиране на обхвата на разпоредбата за изготвяне на индивидуални учебни програми за обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план се предлага изрично да бъдат включени и учениците с разстройства от аутистичния спектър, които представляват самостоятелна и значима група в системата на приобщаващото образование и за които са необходими специфични условия и подходи за подкрепа.

С текстовете се определя още, че

общообразователната подготовка на учениците с интелектуални затруднения и множество увреждания,

с нарушено зрение и множество увреждания и с увреден слух и множество увреждания се осъществява в хода на цялото училищно обучение и обхваща групите ключови компетентности, ориентирани към индивидуалните потребности и възможностите на учениците. А придобиването на общообразователната подготовка по учебните предмети от индивидуалните учебни планове на тези ученици се осъществява чрез обучение по индивидуални учебни програми, адаптирани въз основа на оценката на индивидуалните потребности на всеки ученик. Те се разработват в зависимост от изучаваните в съответния клас общообразователни учебни предмети.

Посочено е още, че учебният предмет физическо възпитание и спорт може да се изучава от тези ученици като лечебна физкултура (ЛФК). В зависимост от увреждането пък учебният предмет изобразително изкуство може да се изучава като тактилно творчество от учениците с нарушено зрение и множество увреждания, а музика да се изучава като жестова интерпретация на песни и ритъм от учениците с увреден слух и множество увреждания.

Съобразно оценката на потребностите пък екипът за подкрепа за личностно развитие може да разработи индивидуални учебни програми и по други общообразователни учебни предмети извън посочените в разпоредбите на Наредбата.

С промените е разписано, че на учениците с интелектуални затруднения и множество увреждания чрез програми за индивидуални и групови терапии и рехабилитации се предоставя възможност за сензорна рехабилитация, формиране на фонематичен слух, развитие на речта, произношение, фонематична ритмика, обща и фина моторика, музикални стимулации, психологическа и арттерапия, предметна дейност и други.

Създава се и нова разпоредба, съгласно която

при оценяването на ученици с интелектуални затруднения

и множество увреждания екипът за подкрепа или координиращият екип в ЦСОП използва различни методи, подходи, инструменти и методики за вербално и невербално оценяване.

С измененията се предвижда и замяната на използваното в Наредбата понятие „специалности от професии“ с „професии“, предвид измененията в Закона за професионалното образование и обучение, с които се въвеждат степени на професионална квалификация в рамките на всяка професия, и утвърждаването на новия Списък на професиите за професионално образование и обучение.

Необходимите средства и разчетите за бюджетното им осигуряване са подробно представени в приложената финансова обосновка към проекта.

В проекта е записано още, че измененията в Наредбата влизат в сила от учебната 2026/2027 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до 3 септември 2026 г. към дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН (st.ivanova@mon.bg). Аз-буки

ДАННИТЕ

Към края на 2025 г. по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) е осигурена подкрепяща среда в самите детски градини и училища от центровете за специална образователна подкрепа или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на 33 835 деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование. От тях – 8516 деца и 25 319 ученици.

29 854 са деца и ученици в детски градини и в неспециализирани училища; 3326 са обучаващите се и получаващи допълнителна подкрепа в ЦСОП; 634 са в специални училища със сензорни нарушения, а 21 – във Възпитателно училище интернат и Социално-педагогически интернат.

По данни на Института по образование за учебната 2025/2026 г. децата и учениците със специални образователни потребности,

които се обучават в системата на предучилищното и училищното образование (в това число и тези, които се обучават в специалните училища и в специални групи в ДГ), се подпомагат от 6474 педагогически специалисти, назначени в детските градини и училищата.

От тях ресурсните учители са 2577 (1680 в училища и детски градини и 897 в РЦПППО); психолози – 1548 (1327 в училища и детски градини, 159 в РЦПППО, 59 в ЦСОП и 3 във ВУИ/СПИ), логопеди – 1129 (823 в училища и детски градини, 71 в Държавния логопедичен център – София, и ЦПЛР – Логопедичен център – Варна, 175 в РЦПППО, 60 в ЦСОП), рехабилитатори на слуха и говора – 55, учители на деца с нарушено зрение – 95, учители на деца с увреден слух – 13, учители на деца с умствена изостаналост – 537, възпитатели, педагози и други – 520.

Педагогическите съветници, назначени в училища и детски градини, са 768.

Непедагогическият персонал, работещ с деца и ученици със специални образователни потребности, е 1020 души, в т.ч. рехабилитатори, кинезитерапевти и арт терапевти – 15, социални работници – 119, лица на длъжност „помощник на учителя“ – 868, ергортерапевти – 18.

В детските градини и училищата са назначени и 1495 образователни медиатори.

Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са предоставили подкрепа чрез 1304 специалисти на 10 319 от децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в училищата и детските градини (без специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа).