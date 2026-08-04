Нов международен успех записаха нашите младите математици на финала на Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (AIMO Open), който се проведе на 2 август в Ханой, Виетнам. Те спечелиха едно златно и 5 бронзови отличия, както и престижната купа International Star of Bulgaria.

Златен медал спечели Валентин Кирилов от ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък

и член на Академията по математика в Стара Загора. Освен шампионското отличие той заслужи и купата International Star of Bulgaria, която се присъжда на най-добре представилия се български участник във финала. Това е втори пореден златен медал за Валентин от AIMO Open, след като през 2025 г. триумфира и на финала в Токио.

С бронзови медали от AIMO Open в Ханой се окичиха Максим Танков от ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора, Елизабета Казале и Александра Казале от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора, както и Йоан Лефтеров и Давид Лефтеров от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна.

Шестимата ученици заслужиха мястото си във финала след успешно представяне в националните квалификации, проведени през април във Варна и Стара Загора.

Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School на 2 август, където участниците решаваха в рамките на 120 минути 30 задачи с отворен отговор. В надпреварата участваха състезатели от повече от 30 държави и региони от Азия, Европа, Африка, Северна и Южна Америка.

Официалната церемония по награждаването ще се състои днес, 4 август, в Националния конгресен център в Ханой. Ден по-късно българската делегация ще посети Посолството на Република България във Виетнам, където ще сподели своя успех с българската дипломатическа мисия.

След церемонията по награждаването и посещението в Посолството на Република България във Виетнам младите математици ще поемат към България.