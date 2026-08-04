Световната банка ще подпомогне внедряването на система за анализ на данни в близо 200 училища и ще обучи лидерски екипи за работа с нея, съобщи Пресцентърът на МОН. Това са част от предстоящите дейности по Споразумението между МОН и международната финансова институция за подпомагане на България за по-ефективно използване на информационните ресурси в образованието.

Допълнение към него подписаха министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и мениджърът за България на Групата на Световната банка Джейсън Палмар.

С него продължителността на проекта се увеличава от 22 на 28 месеца. Това ще даде възможност да се изпълнят всички заложени дейности, без да е необходим допълнителен финансов ресурс.

Споразумението предвижда внедряване на електронно информационно табло (data dashboard) в близо 200 училища в страната. То

обобщава информация по различни индикатори за образованието на училищно, регионално и национално ниво.

Директорите ще могат да използват тези данни, за да идентифицират силните и слабите страни на училището и да вземат ефективни решения за развитие на образователните институции.

На национално ниво информацията ще може да се използва при прилагане на по-дългосрочни и ефективни решения за развитие на образователната система.

Министър Вълчев посочи, че използването на информационните системи и базите данни е изключително важно за успешно реализиране на реформите в българската образователна система.

„Очаквам този проект да помогне за по-доброто управление на системата, защото от него ще се възползват както училищните ръководства, така и екипът на МОН. А по-доброто управление означава и по-добри образователни резултати“, каза проф. Вълчев.

Джейсън Палмар заяви, че се надява резултатите от проекта да спомогнат не само за развитието на програмите за обучение, но и относно въпросите, свързани с навлизането на нови технологии в образователната система, включително базирани на изкуствен интелект.

Необходимото финансиране на дейностите по Споразумението е осигурено в рамките на системния проект „Дигитална трансформация на училищното образование“, който ще се финансира от Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.