Процедура за подбор на преподавател по български език и литература за академичната 2025/2026 г. в „Тринити колидж“ – Дъблин, Република Ирландия, обявява Министерството на образованието и науката.

Кандидатите трябва да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в НП „Филология“

и минимум две години преподавателски стаж във висше училище, както и да заемат академична длъжност по реда на Закона за развитието на академичния състав или преподавателска длъжност по реда на Закона за висшето образование по трудово правоотношение в държавно висше училище или в научен институт с акредитация в професионално направление „Филология“ или в държавно висше училище, в което се преподава български език като чужд, които имат сключено споразумение с МОН. Това са Великотърновският, Пловдивският, Софийският, Шуменският и Русенският университет, Югозападният университет, МУ – Пловдив, Институтът за български език, Институтът по литература, Институтът за балканистика с център по тракология и Кирило-Методиевският научен център при БАН. Най-подходящият човек трябва да е специалист в някои аспекти на българистиката (език, литература, култура и история) с високо владеене на английски език.

Преподаването на българския лектор ще включва

обучение по български език и култура, както и участие в модула „Въведение в изследванията за регионите в Централна Европа, Източна Европа и Русия“ в Департамента по руски и славянски изследвания. Той запознава студентите с основните исторически, политически и културни събития в Централна и Източна Европа.

Българският лектор трябва да участва в междукултурните събития на „Тринити колидж“

и да изнася лекции и презентации, отворени както за персонала и студентите, така и за широката общественост, по актуални теми, свързани с изучаването на български език и култура. Необходимо е участие в организирането на обмен на студенти и преподаватели със Софийския университет по Програма „Еразъм“ за улесняване на добрите практики в преподаването и изучаването на славянски езици. Преподавателят трябва да работи активно за изпълнение на меморандума за сътрудничество между университетите.

Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати.

Документите се подават в срок до 29 август 2025 г. (петък)

в държавното висше училище или научния институт, където кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. Повече за изискванията към кандидатите, ангажиментите на лектората и необходимите документи са достъпни тук