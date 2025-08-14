Незаконното уволнение води до конкретни права за работника и задължения за работодателя. Ако съдът признае, че прекратяването на трудовия договор е било незаконосъобразно, работникът има право на обезщетение, възстановяване на работа и поправка на вписванията в трудовата книжка. В този текст е описано кога се дължи обезщетение, в какъв размер, как се търси по съдебен път и какви последствия има за трудовия стаж и за документацията.
Обезщетението при незаконно уволнение е уредено в Кодекса на труда на Република България.
При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното си трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.
Според закона работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:
- признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
- възстановяване на предишната работа;
- обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
Когато уволнението се оспорва по съдебен ред,
работникът или служителят има право на три иска, които могат да бъдат предявени с една искова молба, но е възможно да се предяви само първият, само първият и вторият или само първият и третият. Съдът се произнася по исканията, така както са направени.
Когато съдът е признал уволнението за незаконно и го е отменил
и ако е бил предявен и искът за обезщетение при незаконно уволнение, съдът присъжда на работника или служителя обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението или за времето, през което той е работил на по-ниско платена работа. Работодателят дължи обезщетението в размера, посочен във влязлото в сила съдебно решение.
С колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за срок повече от 6 месеца.
Обезщетението по този ред подлежи на данъчно облагане.
В закона е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно
или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. При отмяна на уволнението с влязло в сила съдебно решение в трудовата книжка се зачерква продълговатият щемпел и основанието за прекратяване в съответната графа. Вписват се номерът и датата на решението, на основание на което се прави корекцията, както и датата на влизането му в сила. Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя.
Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването на работа.
Справка: чл. 225, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда; чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда; чл. 344, ал. 1 от Кодекса на труда.
