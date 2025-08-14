Незаконното уволнение води до конкретни права за работника и задължения за работодателя. Ако съдът признае, че прекратяването на трудовия договор е било незаконосъобразно, работникът има право на обезщетение, възстановяване на работа и поправка на вписванията в трудовата книжка. В този текст е описано кога се дължи обезщетение, в какъв размер, как се търси по съдебен път и какви последствия има за трудовия стаж и за документацията.

Обезщетението при незаконно уволнение е уредено в Кодекса на труда на Република България.

При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното си трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през посочения период работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.

Според закона работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната работа; обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.

Когато уволнението се оспорва по съдебен ред,

работникът или служителят има право на три иска, които могат да бъдат предявени с една искова молба, но е възможно да се предяви само първият, само първият и вторият или само първият и третият. Съдът се произнася по исканията, така както са направени.

Когато съдът е признал уволнението за незаконно и го е отменил

и ако е бил предявен и искът за обезщетение при незаконно уволнение, съдът присъжда на работника или служителя обезщетение за времето на оставане без работа поради уволнението или за времето, през което той е работил на по-ниско платена работа. Работодателят дължи обезщетението в размера, посочен във влязлото в сила съдебно решение.

С колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за срок повече от 6 месеца.

Обезщетението по този ред подлежи на данъчно облагане.

В закона е предвидено, че когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно

или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването на тези обстоятелства в трудовата книжка се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение. При отмяна на уволнението с влязло в сила съдебно решение в трудовата книжка се зачерква продълговатият щемпел и основанието за прекратяване в съответната графа. Вписват се номерът и датата на решението, на основание на което се прави корекцията, както и датата на влизането му в сила. Направената корекция се заверява с подписа и печата на работодателя.

Времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж от датата на уволнението до възстановяването на работа.

Справка: чл. 225, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда; чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда; чл. 344, ал. 1 от Кодекса на труда.