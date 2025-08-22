Новото издание на Национално издателство „Аз-буки“ и Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – „Написаното остава. Пиши правилно! 101 езикови бележки“, вече е в продажба.

Книгата може да бъде поръчана от сайта на Издателството – www.azbuki.bg, по телефона – 0700 18466, или да бъде закупена на място в „Аз-буки“ – бул. „Цариградско шосе“ №125, бл. 5.

Книгата излиза по повод десетата годишнина на едноименната рубрика във в. „Аз-буки“ и съдържа 101 подбрани езикови бележки, публикувани през годините от учени от Института за български език. Те представят по разбираем и достъпен начин най-често срещаните грешки в устната и писмената реч и дават практични съвети за правилната употреба на думите.

Форматът на изданието е джобен, за да бъде леснодостъпен справочник за ученици, учители и всички, които държат на чистотата на българския език.

Подбраните текстове отразяват реални казуси от всекидневието, като предлагат кратки правила и примери, които се запомнят лесно.

С появата си книгата утвърждава рубриката „Написаното остава. Пиши правилно!“ като един от най-разпознаваемите проекти в популяризирането на съвременния български книжовен език.