С Венета Ненкова, журналист и основател на Българското училище „Асен и Илия Пейкови“ в Рим и Флоренция, разговаряме няколко вечери поред. Пишем си, а тя споделя и снимки. След края на всеки ден е уморена, но по-важното е, че се вълнува. Намира се в разгара на кампанията по Националната програма „България – образователни маршрути“.

Най-напред придружава група ученици и родители от БНУ „Асен и Илия Пейкови“, а веднага след това – втора група, от неаполското БНУ „Родолюбие“, с директор Валентина Николова. Пътува от Северното Черноморие и КК „Албена“ през Пловдив до Бургас и остров Света Анастасия. Благодарна е на МОН за Националната програма „България – образователни маршрути“ и ни уверява, че са посетили места, за които дори местните не са знаели. Едно такова е „Акве Калиде“ – комплекс, в близост до Бургас.

„Посетихме уникални места! Препоръчвам туристическия обект „Акве Калиде“

на всички българи, защото се оказа, че много бургазлии не знаят за него. Старите Бургаски бани са преобразени и освен че отвън могат да се видят термите на император Юстиниан, които по-късно Сюлейман Великолепни превръща в турска баня, вътре историята е разказана по атрактивен начин, чрез аудиогайд и кратка видеопрожекция, на достъпен език както за деца, така и за възрастни“, разказва Венета.

Споделя, че за трета поредна година от БНУ „Асен и Илия Пейкови“ се възползват от НП „Образователни маршрути“ и всеки път организират различни пътешествия. Тъй като живеят в големи градове като Рим и Флоренция и им липсва природата, морето ги зарежда. Затова решават ваканциите им да включват и Черноморието.

„Щастливи сме там“, казва тя.

Преди обаче да стигнат до Приморско и Бургас, българчетата, живеещи в Италия, разглеждат Пловдив.

За Ненкова Пловдив, точно като Рим, има богата история. Въодушевява се от сравнението между древния Рим и Европа, от идеята да вдъхнем повече самочувствие на българите в чужбина.

„Българските деца по света много често се срамуват от произхода си, за което наистина съжалявам. Едва 10% от сънародниците ни в чужбина записват децата си в българските училища. В нашето – „Асен и Илия Пейкови“ в Рим и Флоренция, а от следващата година и във филиала ни в Авелино, област Кампания, се опитваме да покажем, че България винаги е била част от Европа и че нашата култура е в основата на цялата европейска култура“, казва събеседничката ми.

Допълва, че не трябва да забравяме, че провинция Европа е била регион на Древна Тракия,

а днешните български земи са били част от Римската империя цели седем века. „Това, което днес наричаме Европейски съюз, е „повторение“ на древната Римска империя, която е функционирала почти като днешна Европа. Както сега Европа строи магистрали, тогава са строили пътища – Виа Диагоналис например. Старият римски път свързва Белград с Константинопол, София с Пловдив. Или Виа Понтика, който свързва селищата от цялото Черноморие. В наши дни Виа Понтика е известен преди всичко с прелетните птици, защото римляните са строели своите пътища, следвайки ветровете и посоките на прелетните птици“, обяснява Венета.

Поради тези причини с екипа ѝ биха искали децата да опознаят българската история и култура,

и затова образователните маршрути са особено важни не само за българските деца в България, но и за българските деца в чужбина. „Чрез тях, предоставяйки точна информация и по разбираем начин, успяваме да повдигнем самочувствието им и да създадем онова чувство за принадлежност, от което те наистина имат огромна нужда“, споделя тя.

В Пловдив групата разглежда Голямата базилика, посещава Стария град, Етнографския и Природонаучния музей. Ненкова уточнява, че мозайката в Базиликата е на площ от 2000 кв. метра, а в света има открити само три такива. И като изключително национално наследство, отново препоръчва на всеки българин да я види.

Заразителна с ентусиазма и отношението си към българската култура и история,

основателката на Българското училище „Асен и Илия Пейкови“ в Рим и Флоренция е сред посланиците на МОН по образователната програма „Неразказните истории на българите“. По инициативата се издирват малко познати факти за достойни българи или събития, а миналата година Ненкова получава специално учредената от МОН награда за откривателска дейност „Пробуда“. Ценната находка на българската журналистка е документ от 1624 година, открит в архивите на Ватикана, от който става ясно, че първото училище със светски характер в България отваря врати в Чипровци точно преди 400 години.

Не се учудваме, че едва приключила няколкодневната екскурзия с българчетата от своето училище, Венета тръгва с групата от Неапол. Има я на почти всички снимки, а повечето прави сама. Документира ваканцията на българските деца от Италия, за да ги насърчи за пътешествия и за следващата учебна година, както и да отдаде заслужено признание на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ с директор Ваня Балчева.

„Благодарим на Министерството на образованието и науката, на Наталия Михалевска, Ваня Балчева, Асен Петров и на хората, които правят Министерството работещо. Благодарим ви от сърце!“, казва Венета.

На въпроса на „Аз-буки“ кой град или туристически обект впечатлява децата най-много,

Ненкова отговаря: „Мястото, което децата най-много харесаха, е остров Света Анастасия. Посещението беше невероятно приключение за тях. Самият факт, че се качиха на кораб, че усетиха вятъра, вълните, видяха пътеката, която корабът оставя във водата, срещнаха се с „пиратите“ и опитаха да открият съкровище… Благодарение на губернатора на острова Павлин Димитров и неговата дясна ръка – екскурзовода Петя Паскалева, децата останаха много доволни. Получиха сертификати, но мисля, че следващия път, когато отидат, трябва да им дадат гражданство за Света Анастасия. Със сигурност ще се върнем там“.

Ненкова поздравява Община Бургас за добрата организация и популяризирането на острова и макар да съжалява, че не всички деца и родители емигранти посещават България, казва, че се възползват да организират пътуванията по „Образователни маршрути“ именно през лятото, защото точно тогава много от семействата се прибират в родината си.

„Трудно се справяме с транспорта от Италия.

Има само няколко полета от Рим до София и нито един директен до морето“, споделя тя. Като интересен факт определя желанието на родителите сами да се присъединят към „Образователни маршрути“, както и това, че Програмата им помага да заздравят връзките помежду си.

„Освен че самите родители се опознават, се сплотяват колективите ни. През учебната година се виждаме по веднъж седмично, не е лесно в забързаното ежедневие. Но с пътуванията хората се отпускат, още повече когато са на родна земя, и магията става по възможно най-добрия начин“, казва Ненкова. И ни уверява, че следващата година ще бъдат първи при кандидатстването по Националната програма.

Правят го и защото имат още един силен довод – желаещите да посетят България, се увеличават.

Очакват към тяхната група да се присъединят от училище в Германия, както и от Америка. Засега гости на КК „Албена“, където е основната база, са от БНУ „Родолюбие“ от Неапол. Тяхната програма също е разнообразна. За четири дни успяват да разгледат Варна, Балчик, нос Калиакра, да посетят резервата „Балтата“, както и средновековния скален Аладжа манастир.

С тях навсякъде е и самата Венета и за пореден път опознава родината. Защото, както признава: „Тази наша България се нуждае от хора, които да я обичат и да я поддържат дори да се намират на хиляди километри разстояние“.