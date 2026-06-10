Около 11 000 ученици и над 720 фирми са включени в дуална форма на обучение към момента. Това съобщи ръководителят на програмата ДОМИНО-2 Полина Златарска по време на форум „Професионално и дуално: Образование+“, посветен на проблемите и перспективите пред професионалното и дуалното обучение, съобщава Пресцентърът на МОН.

В топ 10 на професиите в дуалното обучение

според броя на договорите в XI и XII клас са електротехник, техник по транспортна техника, мехатроника, икономист, машинен техник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, техник по дървообработване, ресторантьор и техник на компютърни системи.

„Най-сериозна е нуждата от кадри в тези професии“, пояснява Златарска.

Тя откроява основните фактори за успех при дуалния модел – ориентиране на обучението към нуждите на местната икономика, качествена подготовка на учениците, активно участие на работодателите, но и достатъчно време за обучение в реалната работна среда.

„Опитът на държави като Швейцария, Австрия, Германия и Словакия, както и на наши съседи като Румъния и Сърбия показва, че колкото по-голяма е продължителността на обучението във фирмите, толкова по-голяма е възвръщаемостта на инвестицията за работодателите“, казва Златарска.

И уточнява, че по ДОМИНО-2 предстои да бъде анализиран допълнително моделът у нас за подобряване на неговата ефективност.

При откриването на форума заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова посочи, че очакванията за подготовка на кадри нарастват лавинообразно във всички региони на страната. „Там, където липсват специалисти, трудно се привличат инвестиции“, посочва тя.

По думите ѝ бизнесът ежедневно идентифицира различни потребности, на които образователната система трудно успява да отговори в необходимата степен. Именно затова според нея подобни форуми са важни за

намирането на устойчиви решения

за развитието на дуалното обучение, включително и във висшето образование. В рамките на форума бяха представени успешни практики и анализи от експерти и представители на образователните институции и бизнеса.

Участниците се обединяват около мнението, че изкуственият интелект и технологичният напредък променят и търсенето на професии. Нараства нуждата от специалисти в области като електротехника, мехатроника и услугите, което изисква и промяна в обществените нагласи към професионалното образование като път към успешна реализация.

Директорът на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН Ваня Тивидошева отбелязва, че професионалното обучение дава много възможности на младите хора, защото освен средно образование им осигурява и професионална квалификация. Тя подчерта, че актуализирането на учебните програми ще помогне учениците да бъдат по-добре подготвени за изискванията на работодателите.

Ваня Тивидошева каза, че с уеднаквяването на учебното съдържание между дневната и дуалната форма на обучение се улеснява преминаването на ученици към обучение чрез работа след Х клас.

По проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ се провеждат и обучения на наставници, които имат ключова роля за качествената подготовка на учениците в реална работна среда.

В рамките на форума директори на професионални гимназии споделиха своя опит от прилагането на дуалния модел. От ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ в Кърджали работят с 12 фирми и отчитат все по-нарастващо доверие от страна на родителите, които вече добре познават възможностите на модела.

В ПГТЕ „Хенри Форд“ близо половината от приема е в дуална форма. При тях работят 13 методици, които ежедневно посещават фирмите и подпомагат учениците по време на практическото им обучение. Като добра практика посочват организирането на регулярни дни на отговорените врати, в които младежите се запознават с възможностите за развитие във фирмите.

Изпълнителният директор на Швейцарско-българската търговска камара Васил Радойновски представи анализ на ресурсите и капацитета на дуалното обучение в различните региони на страната.

Националният форум „Образование+“ е организиран от BGlobal и „Медиапул“.