Около 11 000 ученици и над 720 фирми са включени в дуална форма на обучение към момента. Това съобщи ръководителят на програмата ДОМИНО-2 Полина Златарска по време на форум „Професионално и дуално: Образование+“, посветен на проблемите и перспективите пред професионалното и дуалното обучение, съобщава Пресцентърът на МОН.
В топ 10 на професиите в дуалното обучение
според броя на договорите в XI и XII клас са електротехник, техник по транспортна техника, мехатроника, икономист, машинен техник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, техник по дървообработване, ресторантьор и техник на компютърни системи.
„Най-сериозна е нуждата от кадри в тези професии“, пояснява Златарска.
Тя откроява основните фактори за успех при дуалния модел – ориентиране на обучението към нуждите на местната икономика, качествена подготовка на учениците, активно участие на работодателите, но и достатъчно време за обучение в реалната работна среда.
„Опитът на държави като Швейцария, Австрия, Германия и Словакия, както и на наши съседи като Румъния и Сърбия показва, че колкото по-голяма е продължителността на обучението във фирмите, толкова по-голяма е възвръщаемостта на инвестицията за работодателите“, казва Златарска.
И уточнява, че по ДОМИНО-2 предстои да бъде анализиран допълнително моделът у нас за подобряване на неговата ефективност.
При откриването на форума заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова посочи, че очакванията за подготовка на кадри нарастват лавинообразно във всички региони на страната. „Там, където липсват специалисти, трудно се привличат инвестиции“, посочва тя.
По думите ѝ бизнесът ежедневно идентифицира различни потребности, на които образователната система трудно успява да отговори в необходимата степен. Именно затова според нея подобни форуми са важни за
намирането на устойчиви решения
за развитието на дуалното обучение, включително и във висшето образование. В рамките на форума бяха представени успешни практики и анализи от експерти и представители на образователните институции и бизнеса.
Участниците се обединяват около мнението, че изкуственият интелект и технологичният напредък променят и търсенето на професии. Нараства нуждата от специалисти в области като електротехника, мехатроника и услугите, което изисква и промяна в обществените нагласи към професионалното образование като път към успешна реализация.
Директорът на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН Ваня Тивидошева отбелязва, че професионалното обучение дава много възможности на младите хора, защото освен средно образование им осигурява и професионална квалификация. Тя подчерта, че актуализирането на учебните програми ще помогне учениците да бъдат по-добре подготвени за изискванията на работодателите.
Ваня Тивидошева каза, че с уеднаквяването на учебното съдържание между дневната и дуалната форма на обучение се улеснява преминаването на ученици към обучение чрез работа след Х клас.
По проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ се провеждат и обучения на наставници, които имат ключова роля за качествената подготовка на учениците в реална работна среда.
В рамките на форума директори на професионални гимназии споделиха своя опит от прилагането на дуалния модел. От ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ в Кърджали работят с 12 фирми и отчитат все по-нарастващо доверие от страна на родителите, които вече добре познават възможностите на модела.
В ПГТЕ „Хенри Форд“ близо половината от приема е в дуална форма. При тях работят 13 методици, които ежедневно посещават фирмите и подпомагат учениците по време на практическото им обучение. Като добра практика посочват организирането на регулярни дни на отговорените врати, в които младежите се запознават с възможностите за развитие във фирмите.
Изпълнителният директор на Швейцарско-българската търговска камара Васил Радойновски представи анализ на ресурсите и капацитета на дуалното обучение в различните региони на страната.
Националният форум „Образование+“ е организиран от BGlobal и „Медиапул“.
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