Над 2000 младежи от цялата страна членуват в гвардейски отряди. На 9 юни 2026 г. към тях се присъединяват още 27 момчета и момичета от 27-и ученически гвардейски отряд в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Носете с чест гвардейските си униформи и бъдете пример за своите връстници“, приветства ги заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева по време на официалната церемония за освещаване и връчване на знамето на отряда.

Тя поздравява младите хора за това, че освен знаещи и можещи растат и като достойни граждани на страната.

„Присъствието ви днес тук е знак не само за вашата обич към Родината, но и за стремежа да опазвате паметта и традициите“, каза д-р Панчева.

Зам.-министърът благодари на техните учители и родители, които ги подкрепят и възпитават.

„Днес повече от всичко имаме нужда от млади хора като вас, които да ни напомнят за изконните ценности – родолюбие, отговорност, чест“, казва още д-р Панчева.

Тържествената церемония на площад „Съединение“ в Пловдив се провежда под патронажа на държавния глава, като е организирана от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ и Националната гвардейска част.

Директорът на гимназията Веселина Карапеева разказва, че техният отряд е първи в Пловдивска област.

В него участват ученици от VIII и IX клас, сред които има и три момичета. Всички са от групата за занимания по интереси. Освен добри в овладяването на науките те са и активни спортисти. А красивите им униформи са ушити със средства, отпуснати от МОН по Наредбата за приобщаващото образование за занимания по интереси.

Сдружението „Младежки гвардейски отряди“ включва ученици от различни региони на страната – Плевен, Бургас, Смолян, Кърджали, Русе, Габрово, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Благоевград и Софийска област. Има и студентски отряд, както и ученически гвардейски духови оркестри.

„Участието в отрядите ги учи да принадлежат към общност от активни, мислещи и отговорни млади хора, които искат да дават пример. Гвардейският отряд е много повече от церемония или символика – те стават по-дисциплинирани, по-уверени и по-отговорни“, коментира д-р Денислава Ангелова, председател на Сдружението „Младежки гвардейски отряди“.

Сред участниците в тържеството са областният управител Георги Янев, кметът на Пловдив Костадин Димитров, съветникът на президента по сигурност и отбрана Илия Милушев, командирът на Националната гвардейска част полк. Петър Кинделов, народните представители Даниел Парушев, Росица Кирова, Нели Карабахчиева и Петър Тодоров, представители на местната власт и на РУО – Пловдив.