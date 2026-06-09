Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Хага, Нидерландия отпразнува 20 години от създаването си. Заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева поздрави учителите, учениците и техните родители, като подчерта ролята на българските неделни училища в чужбина за съхраняване и популяризиране на езика, културата и традициите ни зад граница, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тя увери българската общност, че МОН ще продължи целенасочената си политика за подпомагане на българските училища зад граница и за създаване на условия за продължаване на образованието на младите хора в български университети. Училището получи и поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

През тази учебна година 185 деца и ученици всяка събота учат

български език и литература, история и география на България, танцуват и пеят в училището, което е към Сдружение „Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Лайден“.

Хор „Belle Voci“ с нидерландски изпълнители под диригентството на Нели Тодорова развълнува публиката с изпълнения на български език. В концерта участваха ученици и учители, танцовите състави „Българска роза“ и „Зора“, а основателите на училището припомниха знакови моменти от историята му.

Гости на събитието бяха посланикът на Република България в Кралство Нидерландия Н.Пр. Елизабет Върбанова, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, д-р Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН и Ваня Балчева – началник на отдел в дирекцията.

В рамките на визитата на проф. Сеня Терзиева в Нидерландия бяха проведени срещи с представители на местната власт, образователни институции и организации, работещи с деца и семейства в многоезична и мултикултурна среда. Представени бяха добрите практики Incluzio Rotterdam и De Horizon Rotterdam за подкрепа на семейства с миграционен произход и насърчаване на социалното включване. Обсъдени бяха политики за социална кохезия и възможности за обмен на опит между България и Нидерландия.