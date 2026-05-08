До края на май ще бъдат завършени трите регионални STEM центъра в България, които ще подпомагат училища в над 2000 населени места. Това стана ясно на откриването на изнесената база за обучение към Регионалния STEM център в Хисаря, разположена на територията на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Представители на държавната и местната власт, академичното ръководство на ПУ и експерти в сферата на образованието разгледаха новата база, която се намира на изцяло реновиран етаж в непосредствена близост до новата сграда на висшето училище на бул. „България“.

При откриването

директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров акцентира върху значимостта на партньорството между държавата и университетите.

По думите му с подобни резултати науката и иновациите ще намерят своето място и развитие не само в училищата, но и в академичните аули. Той потвърди, че до края на май предстои откриването и на останалите два регионални STEM центъра в партньорство с Шуменския университет и Югозападния университет.

Изпълнителният директор на Агенция „Програма за образование“

Иван Попов заяви, че изграждането на STEM центровете бележи важен етап от реформирането на образователната система у нас.

Той подчерта, че значителният финансов ресурс, влаган през последните години, има за цел да достигне до всяко българско дете чрез изграждането на съвременна STEM образователна среда.

Ректорът на Пловдивския университет проф. Румен Младенов изрази увереност, че новата база ще осигури безценна практическа подготовка

както за студентите, така и за вече завършилите педагози. И отбеляза, че бъдещето на България се гради именно в класните стаи.

Заместник-ректорът с ресор „Проектна дейност“ проф. Невена Милева потвърди, че STEM центърът разполага с всички необходими условия за развитие на иновативно образование и съвременни смарт технологии, с които да се започне обучение.

Тя отбеляза, че базата е значима част от „комплекс на бъдещето“, който продължава да се изгражда в съседство на новата сграда на Пловдивския университет. Проф. Милева посочи, че на това място може да се говори не само за STEM, а и за STEAM образование, тъй като изкуството е навсякъде, предвид факта, че артспециалностите на Педагогическия факултет се преподават на същата територия.

Изнесената база се реализира в рамките на проект „Създаване на Национален и Регионални STEM центрове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя включва пет лаборатории и лекционна зала, оборудвани по направленията „Природни науки“, „Математика и информатика“, „Роботика и киберфизични системи“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „3D дизайн и прототипиране“.