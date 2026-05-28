Трите регионални STEM центъра, изградени по Националния план за възстановяване и устойчивост, отвориха врати за обучения на ученици и учители. Днес заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова откри последния от тях в изнесената база за обучение към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в село Ястребино, съобщават от Пресцентъра на МОН.

По-рано този месец бях открити и другите два регионални центъра към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“,

които имат бази съответно в Хисаря и Ковачевци. Те са изградени по проект „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“, като общата инвестиция е в размер на близо 19 млн. евро. Проектът има за цел създаването на съвременна образователна среда за подготовка на учители, педагогически специалисти, ученици и студенти в областта на STEM образованието. Трите регионални центъра ще подпомагат училища в над 2000 населени места.

Откритата днес нова база на Шуменския университет представлява самостоятелна образователна STEM среда, изградена в реновирана сграда с площ от 528 кв. м. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, обхващащи всички пет STEM направления: „Природни науки“ (Биология, Химия и Физика), „Зелени технологии и устойчиво развитие“; „Роботика и кибер-физични системи“; „Дизайн и 3D прототипиране“; „Математика и информатика“. Изградена е и специализирана STEM лекционна зала за провеждане на обучения, семинари, демонстрации и интердисциплинарни практически дейности.

Лабораториите са оборудвани със съвременна компютърна техника, интерактивни дисплеи, STEM комплекти, роботизирани системи, 3D технологии, специализирано оборудване за природни науки, устройства за обучение по зелени технологии и модерни средства за практическо и проектно-базирано обучение.

Концепцията на базата е насочена към изграждане на интегрирана и интердисциплинарна STEM среда,

която да подпомага подготовката на бъдещи учители и педагогически специалисти, както и развитието на иновативни образователни подходи в училищното образование. Чрез нея Шуменският университет ще подкрепя дейността на Националния STEM център и ще осигурява възможности за обучение на педагогически специалисти от Североизточния регион на България.

Сред официалните гости на откриването бяха проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център, Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, проф. Николай Марин, ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“; проф. Румен Младенов – ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“; Светлана Милева, началник на Регионално управление на образованието – Шумен, директори на училища и представители на образователната общност от региона и др.

Проф. Шиваров подчерта ролята на STEM подхода за придобиване на реални практически умения,

необходим на учениците за професиите на утрешния ден. Той сподели, че България е давана като пример за една от добрите практики в STEM обучението, осигуряваща равен достъп до модерна среда за всяко българско училище.

Ректорът на Шуменския университет проф. Наталия Витанова определи STEM подхода като добавена стойност към образованието и обясни, че предразсъдъците по темата отдавна са отстъпили място на реални резултати.

Миналата седмица беше официално открит и изграденият по проекта STEM център „Бачиново“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той включва лаборатории по роботика и кибер-физични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие, математика и информатика, арт кабинет, както и специализирана зала за интердисциплинарно STEM обучение. Центърът ще бъде място за обучение на хиляди учители от цялата страна, чрез което те ще развиват умения за преподаване в STEM среда и ще прилагат иновативни, практически и интердисциплинарни подходи в работата си с ученици.