„Днешният първи звънец ни дава надежди за усвояване на знания, за изграждане на силни характери и личности и най-вече за възпитание в ценности на нашето бъдеще – децата ни“, каза началникът на кабинета на министъра на образованието Таня Михайлова в първия ден на новата учебна година в Начално училище „Иван Вазов“ във Враца. Тя участва и в откриването на новия STEM център на училището, изграден с близо 216 хиляди лева от Плана за възстановяване и устойчивост, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Таня Михайлова пожела на учениците да учат и да мислят, да бъдат любопитни, да уважават своите родители и учители, и благодари на учителите за неуморния труд и възрожденския плам, с който водят децата по пътя на знанието.

„Много важна е и подкрепата на родителите, за да има силна общност, без която училището би било просто една сграда“, каза още тя.

Изграждането на нова образователна и физическа среда,

в която с помощта на съвременните технологии се повишава интересът към науките и научните изследвания у учениците, е основна цел на проекта за новия STEM център, подчерта директорът на училището Малина Николова.

В STEM центъра фокусът е върху интегрирането на учебно съдържание

и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене. В него са обособени зона „Център за млади изследователи“ с 25 работни места и зона „Изследователска лаборатория“. Оборудвани са и пет високотехнологични класни стаи. За учениците са осигурени софтуерни пакети с дигитални ресурси, видео и аудио уроци, 360VR панорами, 3D модели и библиотека за софтуерна среда с банка от дигитални образователни ресурси. 22 деца в подготвителна група и 365 ученици от I до IV клас ще споделят знания, умения и компетентности, водещи към успех.