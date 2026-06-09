Близо 500 ученици от 52 театрални формации от страната и възпитаници на три неделни училища в чужбина взеха участие в петото издание на Националния театрален многоезичен фестивал „Словото – сила и необятност“ във Велинград.

Той се проведе от 5 до 7 юни на сцената на Народно читалище „Отец Паисий 1893“.

Фестивалът се организира от иновативното СУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Велинград с подкрепата на РУО – Пазарджик. Негов инициатор и координатор от първото издание на форума до днес е учителят по руски и български език и литература в училището Филип Филипов.

За трета поредна година Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на събитието.

Официални гости на фестивала бяха Дора Дулчева – началник на РУО – Пазарджик, Цвета Спасова – началник на отдел „Туризъм и реклама“ в Община Велинград, Силвена Байракова – председател на Читалищното настоятелство в НЧ „Отец Паисий 1893“, Атанас Рангелов – председател на Сдружение „Пъзелът“, и други.

Учениците представиха постановки на пет езика: английски, руски, немски, испански и български. Те се състезаваха в шест отделни категории. Младите театрали бяха разделени спрямо възрастта си, произхода на театралната група и езика, на който изнасят представлението. Категориите са „Читалища/ОДК – ЦПЛР“, „Български език (I – IV клас) и „Български неделни училища“, „Български език (V – VII клас)“, „Български език (VII – XII клас)“, „Английски език“ и „Испански, руски и немски език“.

13-членно жури от доказани професионалисти в различни сфери оценяваха представленията. Те бяха разделени в две групи.

Председател на първия екип е доц. д-р Маргарита Божилова от Катедра „Драматичен театър“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

В него влизат и двама преподаватели от Пловдивския университет, двама от Регионалното управление на образованието в Перник и двама от училищното образование.

Представителите на академичните среди са Светла Джерманович – специалист в областта на славянското езикознание и докторант към Катедра „Славистика“, и Владислава Иванова – руски език и литература. От РУО – Перник, са д-р Румяна Гьорева – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, и Ина Василева – старши експерт по приобщаващо образование.

Заедно с тях театралните заложби на учениците оценяват и директорът на столичното 107. ОУ „Хан Крум“ Данко Калапиш и директорът на СУ „Христо Ботев“ в село Баните, област Смолян, Пенчо Токучев.

Вторият екип на журито е оглавен от д-р Зоя Капон. Тя е преподавател по „Художествено слово“ и „Актьорско майсторство“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и член на Съюза на артистите.

Другите членове на журито в този състав са доц. д-р Енчо Тилев – преподавател в Пловдивския университет, езиковед и изследовател с впечатляващи постижения в областта на славянското и съпоставителното езикознание, и д-р Милена Стойкова – главен асистент в Катедрата по руска филология към Пловдивския университет, д-р Диляна Кочева – редактор в „Аз-буки“, Румяна Петкова – директор на ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Долно Езерово“ – Бургас, и Николай Василковски – дългогодишен журналист и телевизионен водещ в NOVA.

По време на фестивала бяха раздадени над 60 награди в категориите:

„Голяма награда“ (Grand Prix);

„Главна мъжка роля“;

„Главна женска роля“;

„Любимец на публиката“;

„Най-оригинална звукова среда“;

„Най-добра костюмография“;

„Ярко групово актьорско изпълнение“;

„Най-добра драматургична адаптация“;

„Най-изящно сценично слово“;

„Най-добра авторска драматургия“.

Шестте Гран при отидоха при

Театрална група „Усмивка“ към ЦПЛР – ОДК във Велинград;

Театрална формация „Характер“ към СУ „Васил Левски“ в Русе;

Театрална група „1001 роли“ към Варненската търговска гимназия „Г.С. Раковски“;

Театрална група „Отвъд завесата“ към Частната езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ в София;

Театрална формация „Свраките“ към Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив;

Театрална група „El Duende“ към Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград.

„Главна мъжка роля“

Оспорвана беше надпреварата и за приза „Главна мъжка роля“. В категория „Читалища/ОДК – ЦПЛР“ отличието взе Петко Шуманов от ЦПЛР – ОДК, във Велинград за ролята си на Герчо от „Харно село“. За прекрасното превъплъщение в образа на Вълчо в спектакъла „Зайовата къща“ наградата в категорията „Български език (I – IV клас) отиде при третокласника Павел Попов от театрална формация „Веселушко“ към СУ „Отец Паисий“ в Самоков.

Другите отличия са за Даниел Стоянов от Театрален клуб на английски език (Stage5) към 11. ОУ „Николай Лилиев“ („Английски език“), Сотир Ацалов от Танцова формация „Свраките“ към Националната гимназия по сценични и екранни изкуства в Пловдив („Български език (VII – XII клас)“, Деян Чонев от Театрална група El Duende към Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград („Испански, руски и немски“) и Йордан Бричев от групата за театрално изкуство към СУ „Христо Ботев“ в Септември.

„Главна женска роля“

Отличията в категорията „Главна женска роля“ получиха Виктория Данчева от СУ „Отец Паисий“ в Самоков, Александрина Тожарова от ЦПЛР – ОДК, във Велинград, Стоянка Ковачева от ПГЕ „А. С. Попов“ в Девин и София Петрова от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ в София.

В Категория „Главна женска роля“ отличие получиха и талантливите ученички от Театрална формация „Свраките“ към Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив – Александра Демирева, Александрина Асанова и Теодора Патова за постановката „Трите баби“.

„Ярко групово актьорско изпълнение“

За „Ярко групово актьорско изпълнение“ наградите получиха

Театрална група „Щастливците“ от ОУ „Неофит Рилски“ във Велинград;

Школа „Детски театър“ към ЦПЛР – ОДК, в Пловдив;

Театрална група „Ние от 107-мо“ към 107. ОУ „Хан Крум“ в София;

Театрална група „Добротворците“ от ОУ „Христо Ботев“ във Велинград;

Театрално студио на английски език AD Libitum от 3. ПМГ „Акад. Методий Попов“ във Варна.

За втора поредна година се връчват и специални награди от името на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Тазгодишното индивидуално отличие спечели Петко Шуманов от ЦПЛР – ОДК, във Велинград, а груповото – Театрална формация „Свраките“ към Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив за постановката „Трите баби“.

Специални награди връчиха още Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Национално издателство „Аз-буки“, Националният дворец на децата, Народно читалище „Отец Паисий 1893“ и Сдружение „Пъзелът“.