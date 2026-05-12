„Трябва да полагаме усилия не само да просвещаваме младите умове на България, ние самите трябва да полагаме усилия да бъдем заразени от вярата на Светите отци и на патрона на Югозападния университет, да бъдем заразени от тяхното постоянство, упоритост, скромност. Младите поколения имат нужда от такива светли примери.“ Това каза в словото си по повод 50-годишнината на Югозападния университет „Неофит Рилски“ министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, предава БТА.

Той призова да се вглеждаме по-често в живота и примера на патрона на Югозападния университет – йеромонах Неофит Рилски, който стои в основата на модерното светско българско образование през Възраждането.

Министър Вълчев отбеляза още, че 50 години от гледна точка на дълга академична традиция не са много, но от гледна точка на създаването на университета в Благоевград са време, в което са поставени здрави основи и е изграден модерен, образователен академичен център, който продължава да се развива. „Център, който вече има своето признание сред колегията, и то не само в нашата страна, а и в международен план“, каза още министърът.

В тържеството по случай годишнината, което се проведе в Драматичния театър „Никола Вапцаров“,

се включват представители на държавната и местната власт, на академичната общност от страната, представители на чуждестранни университети, на духовенството и гости.

„Няма по-голям двигател за Благоевград от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той е най-голямата причина градът да се утвърди като регионален център“, каза кметът на Благоевград Методи Байкушев. Той посочи, че висшето училище е причина хората да идват в града, да срещат магията на знанието, тук създават семейства, остават да работят и да постигат мечтите си. „Затова Югозападният университет е нашият диамант“, каза още Байкушев и отправи благодарност към всички поколения преподаватели и служители във висшето училище за приноса им към утвърждаването на града като университетски център. „Всичко, което имаме като общество в Благоевград, като мечти, стремежи за бъдещето, е изградено именно зад стените на Университета“, посочи кметът на града и поздрави настоящия ректор проф. Николай Марин.

„В продължение на пет десетилетия нашият университет обединява твърдостта на българския дух и академичната устойчивост“, посочи проф. Марин. Той припомни историята на висшето училище, която датира от 1976 г. с избора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да открие свой филиал в Благоевград, като отбеляза взаимодействието на двете висши училища. „Духовното и културното преобразяване чрез университетско висше образование в Благоевград се дължи на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Българската академия на науките, за което искам да изкажа своята благодарност към техните ръководства, към академичната и изследователската общност“, отбеляза още ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Понастоящем в Университета се обучават над 7000 студенти, повече от 600 от тях са чуждестранни. Професионалните направления са над 30, а броят на бакалавърските, магистърските и докторските програми е над 300, посочи проф. Марин. Той отбеляза, че до момента близо 100 000 студенти са придобили диплома за висше образование от ЮЗУ.

За годишнината на висшето училище поздравителни адреси бяха отправени от президента на България Илияна Йотова и от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Приветствие по повод годишнината отправи и Неврокопският митрополит Серафим, който отбеляза ролята на Университета и във формирането на множество млади хора като личности, „обогатени с традиционните за народа ни ценности и добродетели“.

Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин връчи юбилейни плакети на представители на различни институции, на български и чуждестранни университети и на партньори на висшето училище по повод 50-годишнината му.

Историята на Университета в Благоевград беше представена с филм, специално създаден за годишнината, а по повод юбилея Ансамбъл „Пирин“ изнесе концерт-спектакъла „Слънце да огрее“.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ започва историята си като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посочват от висшето училище. През учебната 1976/1977 година са приети първите 200 студенти в специалностите „Педагогика за подготовка на детски учители“ и „Педагогика за подготовка на начални учители“, припомнят от висшето училище.

През 1983 година филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт. С течение на времето той натрупва опит и утвърждава своя облик в подготовката на педагогически кадри. Висшият педагогически институт „Неофит Рилски“ е преобразуван в университет с решение на Народното събрание през 1995 година.