Националните награди „Стоян Михайловски“ 2026 на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ са връчени на 24 май на тържествена церемония в Централния военен клуб в София. С тях са отличени изявени педагози от страната за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикалното дело.

Официални гости на церемонията са министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, представители на Столична община и университетската общност, изявени български учители и директори, и образователни експерти, обединени от уважението към българския учител и мисията на образованието.

„Наградата „Стоян Михайловски“ е признание не само за професионални успехи, но и за духовната сила, моралния авторитет и обществената мисия на българския учител. Днес повече от всякога българският учител има нужда от обществено уважение и подкрепа“, отбелязва д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“.

Наградата „Стоян Михайловски“ се присъжда в девет категории.

Победител в категория „Предучилищно възпитание и образование“ е Магдалена Делова от ДГ „Слънце“ в Пловдив; в категория „Педагогически специалисти с подкрепящи функции“ – Мариана Пенчева от ОУ „П.Р. Славейков“ във Велико Търново; в категория „Начално образование“ – Даниела Габарова от ОУ „Христо Ботев“ в Сливен; в категория „Начално образование“ – Станка Захариева от НУ „Илия Р. Блъсков“ в Шумен; в категория „Основно образование“ – Георги Тодоров от ОУ „Проф. Марин Дринов“ в Кюстендил; в категория „Средно образование“ – Коля Петрова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково; в категория „Средно образование“ – Сюзан Феимова от МГ „Баба Тонка“ в Русе; и в категория „Професионално образование“ – Константин Колев от Професионалната гимназия „Ген. Владимир Заимов“ в Сопот.

Класен ръководител на годината е Иван Генов от ПГ по електроника и електротехника „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица. Призът в категория „Заместник-директор“ получава Деяна Пейкова от ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски, а директор на годината е Снежина Георгиева, която ръководи столичното 43. ОУ „Христо Смирненски“.

По време на церемонията министър Георги Вълчев връчва почетните отличия „Неофит Рилски“ на МОН на 25 педагогически специалисти от цялата страна.

Традиционно място в празничната програма заема и Националният конкурс за ученическо творчество и за учители творци „На учителя с любов“, в който са отличени ученици и преподаватели в категориите рисунка, разказ, есе и литературно творчество.