„Център за високи постижения по екотранспорт и енергетика“ и „STEM зона 2“ бяха официално открити днес в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София.

„Всички вече се убеждаваме, че средата, в която учат българските ученици, по нищо не се различава от тази, в която учат връстниците им в Европа“, каза по време на откриването министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Той пожела на учениците в столичната гимназия да използват пълноценно съвременната техника, с която разполагат в Центъра и STEM зоната, но и да не забравят, че

зад всеки успех стоят и много упоритост и постоянство.

Началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова също отбеляза голямата промяна, която вижда в училището. По думите ѝ средата е изцяло обновена и отговаря на най-високите стандарти за съвременно образование.

„Днес имаме над 2000 изградени STEM центъра, с които даваме равен шанс на всички ученици да сбъдват мечтите си“, каза директорът на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров.

Той връчи плакет за добро сътрудничество на директора на Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София инж. Николай Панайотов.

„Тези два мащабни проекта променят не само средата, но и нивото на обучение“, каза директорът на столичната гимназия инж. Николай Панайотов. По думите му това е решаваща крачка към образованието на XXI век и напълно отговаря на нуждите на пазара на труда.

„С осигуряването на модерна и високотехнологична материална база за STEM обучение и превръщането на училището в Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, ние предоставяме възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, съобразена с динамично променящия се свят“, посочи още той.

Инж. Панайотов обясни, че истинската стойност на новото образователно пространство не се измерва в квадратни метри и вложени средства, а в успехите на възпитаниците им.

„Тук идеите ще се превръщат в реализирани проекти, водени от любознателност и креативно мислене“, каза още той.

В Центъра за високи постижения по екотранспорт и енергетика са изградени пет нови лаборатории, монтирани са модерно оборудване и софтуер, отговарящи на професионалните направления в гимназията.

В „STEM зона 2“ са изградени 8 високо технологични кабинета.

Става въпрос за STEM зали за „Автоматизация и дрон технологии“, „Природни науки и виртуална реалност“, „Компютърно програмиране и 3D моделиране“, „Възобновяема енергия и енергийни системи“, „Заваряване и технологични симулатори“, „Автомобилна мехатроника и електромобилност“, „Интелигентен транспорт и бъдещи мобилности“ и „Водородни технологии и автомобили“.

Новите образователни пространства ще предоставят на учениците възможност да придобиват практически умения с технологии, които вече намират приложение в съвременната индустрия и транспорта.