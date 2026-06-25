В изцяло ремонтирана и високотехнологично оборудвана лаборатория ще се обучават възпитаниците на Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево, които са в специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление“, съобщава Пресцентърът на МОН.

Новото модерно пространство е създадено след дарение от 28 000 евро

от дългогодишния и стратегически партньор на гимназията „Вилерой & Бох България“ АД. Освен ремонт на залата са закупени два високотехнологични симулатора FANUC и един последно поколение 3D скенер.

От 2017 г. ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ успешно развива дуалната форма на обучение, а постигнатите резултати все по-ясно показват нейната ефективност и значимост за професионалната реализация на младите хора.

От 1974 г. до момента партньорите на училището са осигурили стаж и реални работни места на близо 600 ученици.

От 2017 г. насам има 4 успешно завършили випуска с общо 93 младежи в дуално обучение, като 15% от тях продължават кариерния си път директно във фирмата.

В момента своя стаж в реална работна среда провежда петият дуален випуск – 20 единадесетокласници. Половината от тях вече имат реални оферти за работа в компанията след дипломирането си.

Част от възпитаниците на гимназията продължават обучението си в Технически университет–Габрово, което дава възможност знанията и уменията им да се развиват в областта и след завършване на средното образование.

Гимназията работи съвместно с МОН по проектите „ДОМИНО“, „Подкрепа за дуалната система на обучение“, „Ученически практики – Фаза 1 и 2“ и „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

„Когато училището и индустрията вървят ръка за ръка, печелят всички, но най-вече – нашите деца, които получават равен старт с реалните изисквания на пазара на труда“, каза директорът на гимназията Ани Андреева при официалното откриване на новата зала.

При откриването на лабораторията ученици от професия „Машинен техник“ демонстрираха умения за работа с новата техника, управлявайки симулаторите FANUC.