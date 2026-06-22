Изпълнителната агенция „Програма за образование“ удължава сроковете за отчитане на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), съобщават от Пресцентъра на МОН.

Всички ключови етапи и цели по НПВУ следва да бъдат изпълнени до 31 август. За да бъдат извършени необходимите процедурни проверки, институциите следва да подадат финансовите си отчети с окончателно искане за плащане в ИСУН не по-късно от 31 юли.

Окончателният финансово-технически отчет следва да бъде подаден в ИСУН не по-късно от 10 август, за да може до края на месеца да бъде изготвен финалният отчет на съответната инвестиция до Министерството на финансите.

При прилагането на този подход няма да се сключват допълнителни споразумения и не следва да се подават искания за удължаване на срока за изпълнение на договорите.

Целта е да се осигури успешно финализиране на проектите и да се минимизира рискът от загуба на средства.

От Изпълнителната агенция „Програма за образование“ напомнят, че при подготовката и подаването на отчетните документи крайните получатели трябва да спазват всички указания. Оттам апелират за своевременно подаване на отчетните документи, за да бъде подготвено окончателното финализиране на процедурата.