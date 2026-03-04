„Убеден съм, че българските ученици са претрупани, а програмите са претоварени. Това се отнася и за българските учители. И всички се нуждаем от промяна на учебните програми.“ Това заяви служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов по време на отговори на актуални въпроси в ресорната парламентарна комисия.

Проф. Игнатов благодари на своя предшественик Красимир Вълчев, защото е започнал работата по промяна на учебните програми. Той припомни, че МОН представи за обществено обсъждане концепции за промени в програмите от III до XII клас.

„Резултатите от тези обсъждания са изпратени в регионалните управления на образованието и през следващата седмица ще започнат да се събират комисиите. Ще задълбочим работата, защото има срокове“, каза министър Игнатов.

Той отбеляза още, че от втората половина на 2026 г. до средата на 2027 г. трябва да се разработят и проектите на учебните програми по Програма „Образование“.

Министърът подчерта, че промяната на учебните програми е вероятно едно от най-трудните интелектуални усилия в сферата на образованието,

защото трябва да се прецени кое е основното по всеки предмет, което ще остане в паметта на учениците след завършването им.

„Трябва да се види и кое е това, което натоварва системата, защото нашите ученици трябва да имат време за упражнения и за затвърждаване на учебния материал. В групите, които подготвят промените, са учители и различни специалисти, защото материалът трябва да съответства на психологическото развитие на учениците“, обясни проф. Игнатов.

Пред Комисията по образованието и науката той представи приоритетите на своя екип. В него като заместник-министри остават д-р Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и акад. Николай Витанов.

Зам.-министър Лазарова ще координира дейностите в предучилищното и училищното образование, като ще отговаря и за учебниците и училищната документация.

В отговорностите на зам.-министър Наталия Михалевска влизат дейностите за квалификацията на учителите, приобщаващото образование, българските неделни училища зад граница, лекторатите и развитието на българистиката в чужбина, както и дейността на Изпълнителната агенция „Програма за образование“.

Акад. Николай Витанов ще отговаря за науката, но ще поеме също отговорностите за Оперативната програма и за SТЕМ центровете. Министърът подчерта, че акад. Витанов има огромен опит в областта на проектите.

Началник на кабинета на министъра ще бъде Мария Петкова, с която е работил през годините. За комуникациите в МОН ще отговаря Сияна Богданова.