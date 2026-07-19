Основно училище „Христо Ботев“ в бургаския кв. „Долно Езерово“ откри своя STEM център под мотото „С любопитство към бъдещето“. Новото образователно пространство обединява лаборатория по природни науки, пространство за роботика, дигитални технологии и изследователски зони, оборудвани със съвременна техника. В тях учениците ще изучават природни науки, математика, информатика и технологии чрез практически задачи, експерименти и работа по реални проекти.

Вместо традиционна церемония екипът на училището превръща откриването на новата технологична среда в интерактивно пътешествие между традициите и технологиите.

„Искахме хората не просто да разгледат новите кабинети, а да усетят какво ще се случва в тях всеки ден“, разказва пред „Аз-буки“ директорът на училището Румяна Петкова. Така се ражда идеята за своеобразната мисия „С любопитство към бъдещето“, в която всяка следваща спирка разкрива различна страна на STEM обучението.

Още преди гостите да прекрачат училищния двор, ги посрещат ученици в народни носии с питка, стрък лавандула и възстановка на стари български обичаи. Децата разказват за билките и тяхната символика, наричат за здраве и показват, че знанието има своите корени далеч преди съвременните технологии.

И точно когато всичко изглежда като традиционен фолклорен празник, атмосферата рязко се променя. Футуристичен звуков сигнал прекъсва музиката и прозвучава роботизиран глас.

„Засичам дата… Традиции… Мъдрост… Корените са открити. Кодът е разчетен. С любопитство към бъдещето“ – с тези думи на робота започва необичайното пътешествие във времето.

Специално създаден виртуален роботизиран асистент повежда гостите през поредица от мисии.

Всяка успешно изпълнена задача отключва следващата, а всяко ново пространство разказва различна история за науката.

Първата спирка отвежда посетителите в света на роботиката. Там учениците показват как сами програмират различни устройства с помощта на платките Micro:bit.

„На пръв поглед, това са малки електронни устройства, но в ръцете на децата те се превръщат в интелигентни решения на реални задачи“, обяснява моята събеседничка.

Първата демонстрация представлява интерактивна музикална кутия. Чрез програмиране на вградения зумер и бутоните учениците създават дигитален музикален инструмент, който изпълнява различни мелодии според избраните команди.

Следва модел на охранителна система. Благодарение на вградения акселерометър Micro:bit отчита всяко движение или накланяне и веднага активира светлинен и звуков сигнал.

Третият проект показва как малка платка може да се превърне в компактна метеорологична станция. Вграденият термометър измерва температурата в реално време, а данните се визуализират моментално на дисплея.

Кулминацията идва с роботите Fable и VRV+, които автономно преминават през специално изградено трасе с препятствия. Те поздравяват гостите, демонстрирайки възможностите на съвременната образователна роботика.

Но още преди посетителите да успеят да зададат следващия въпрос, виртуалният асистент вече ги насочва към новата мисия с думите: „Роботите не създават знанието сами. Всяко откритие започва с наблюдение“.

Следващата спирка е светът на микроскопите.

На всяка лабораторна маса учениците са подготвили различни образци за наблюдение. Сред тях са соленоводна артемия, едноклетъчни водорасли, спирулина, растителни тъкани и микроскопски препарати.

„Всеки гост имаше възможността да седне зад микроскопа и да види какво има в пробата“, казва Петкова.

В същото помещение са подредени макети и проекти, разработени от учениците. Част от тях вече са намерили реално приложение в училищната среда. Става въпрос за проекти за оформление на двора, пространства за отдих, зелени кътове и функционални решения, които показват как детските идеи постепенно се превръщат в реалност.

Следващата мисия извежда гостите навън. Училището разполага с автоматизирана метеорологична станция, която непрекъснато отчита температурата, влажността на въздуха и на почвата и предупреждава за очаквани интензивни валежи или градушки.

До нея се намира интелигентен парник с автоматична напоителна система. В саксиите учениците отглеждат ягоди, малини, чушки и различни зеленчуци, като сами наблюдават развитието им и анализират получените данни.

„Това, което някога е било предположение, днес е информация“, напомня роботизираният асистент, докато учениците вземат проба от почвата и се отправят към лабораторията.

В STEM лабораторията започва истинската научна работа. Учениците от VI и VII клас първо разтварят почвената проба във вода и внимателно я филтрират. След това извършват последователни химични анализи.

С реактива на Фройд изследват съдържанието на нитрати. С реактива на Неслер и разтвор на натриева основа проверяват наличието на амоняк. Чрез солна киселина и бариев хлорид търсят сулфати. Получените резултати показват минимални следи от изследваните вещества и учениците стигат до извода, че почвата е чиста и подходяща за отглеждане на растения.

По време на втория експеримент децата използват природен индикатор, който сами са приготвили, за да определят киселинността на различни разтвори. В контакт със солна, оцетна и лимонена киселина, както и с натриева основа и разтвор на сода индикаторът променя цвета си според стойността на pH. Промените се проследяват едновременно с лакмусови ленти и дигитален pH-метър, а експериментът доказва, че създаденият от учениците индикатор работи успешно в целия диапазон от pH 1 до pH 14.

Новият STEM център е оборудван и със специализирани комплекти за изучаване на възобновяемите енергийни източници. С тях учениците могат сами да конструират електрически вериги, които използват слънчева, вятърна, водна или химическа енергия за захранване на електромотори, часовници и други устройства.

Друг комплект демонстрира как електроенергията се преобразува в движение, светлина, звук и магнитно поле. Благодарение на големия брой елементи целият клас може да работи едновременно в малки екипи, като съчетава знанията по физика, технологии и предприемачество.

Финалът на необичайното пътешествие отвежда гостите пред интерактивен под с мисията Save the Planet. На екрана се появява океан, замърсен с отпадъци. Учениците трябва да ги премахнат, за да върнат живота на морските обитатели.

След изпълнената задача роботът съобщава, че всички мисии са приключили успешно. Традиция, роботика, наблюдение, изследване, екология и технологии вече са обединени в обща система. Остава последната команда. Две деца застават пред огромен виртуален бутон с надпис „Активирай бъдещето“. Тогава започва обратно броене. Вместо тържествено прерязване на лента екранът се изпълва със светлини и конфети, а виртуалният асистент произнася най-важното послание на целия сценарий: „За изпълнението на тази мисия най-важният елемент не е роботът, не е компютърът и не е изкуственият интелект. Най-важното е човешкото любопитство“.

Именно това е философията на новия STEM център в ОУ „Христо Ботев“.

„Бъдещето не се активира с бутон. То се създава всеки ден – с любопитство, с труд, с мечти и с вяра в нашите деца. Истинската стойност на STEM не е в модерното оборудване, а в това, че кара децата да задават въпроси, да търсят доказателства, да експериментират и сами да откриват отговорите. Именно от това започва всяко бъдеще – от едно детско любопитство“, завършва директорката Румяна Петкова.