„С обединени усилия може да се създаде място, където науката оживява, а обучението се превръща в откривателство.“ С тези думи зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова приветства екипа на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Хаджидимово при откриването на новия STEM център, създаден със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост по проекта „Изграждане на училищна STEM среда“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Иновативното образователно пространство обединява природните науки, технологиите, инженерството, математиката и изкуствата.

Тук учениците имат възможност да работят по проекти, да експериментират, да използват съвременни технологии и да развиват умения за критическо мислене, работа в екип и креативност. Всичко това е насочено към създаване на учебна среда, която насърчава любопитството, изследователския дух и дигиталните компетентности.

В рамките на откриването учениците представиха демонстрации и кратки проекти, подготвени с помощта на техните учители.

Директорът на училището Вангелия Петрелийска благодари на Министерството на образованието и науката за оказаното доверие и подкрепа, както и на всички, допринесли за успешната реализация на проекта.

Общата стойност на проекта е 252 000 лева,

а неговото реализиране включва направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“ и „Дизайн и 3D прототипиране“, обхващайки предметите биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, информационни технологии и математика. STEM центърът има 3 кабинета и 5 броя високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи.

На тържественото откриване присъстваха още

началникът на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов, кметът на община Хаджидимово Людмил Терзиев, представители на общинската администрация, представители на бизнеса и други. Те поздравиха педагогическия колектив за успешната реализация на проекта и подчертаха, че инвестицията в модерна учебна среда е инвестиция в бъдещето на българските деца.

В училището се обучават 247 ученици, разпределени в 13 паралелки. В гимназиален етап учениците избират да изучават профил „Природни науки“, „Математически“ и „Хуманитарни науки‘‘. 36 ученици са избрали специалността „Графичен дизайн“, разпределени в две професионални паралелки.