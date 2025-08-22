ОУ „Георги Бенковски“ в с. Черни Вит води началото си от 1867 година и е най-старото в Тетевенската община. Негов директор е Асен Асенов, чиито първи стъпки в училището са от далечната 1989 година. Тогава идва да учи тук от друго населено място, привлечен от магията на музиката и от възможността да се научи да свири на кавал. След дипломирането си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се връща като преподавател по общообразователния предмет „Музика“ и по кавал. Ръководи и оркестъра за народни инструменти в училището.

През годините като преподавател получава множество награди от Министерството на образованието и науката и Министерството на културата. Два пъти е удостояван с отличието на МОН „Неофит Рилски“. По време на съвместна кампания на Българската национална телевизия и Министерството на образованието и науката през 2017 г. е избран за един от десетте учители, които правят филмови разкази в поредицата „Най-добрият учител, когото познавам“.

Новата учебна година екипът на училището посреща с преизпълнен план-прием.

Има записани девет първолачета и за първи път в историята на училището ще има две паралелки V клас с общо 35 деца. Повечето от тях, близо 90%, пътуват от Тетевен. Местните деца са десет, общият брой на учениците е 95. Проблеми с дисциплината няма. Тук се свири и по време на междучасията, чуват се гайди, кавали и други народни инструменти.

Постиженията на децата за учебната 2024/2025 г. са много.

Учениците от началния етап се представят отлично в състезанията на Сдружението на българските начални учители. Печелят един златен и четири сребърни медала.

Естествено, много от наградите са в областта на музиката. На Националния детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ във Варна има завоювани четири първи, четири втори и четири трети места. От Националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“ в Монтана освен многото завоювани първи места учениците са удостоени и с най-голямата награда – приза на кмета на Монтана Здравко Живков. Тя е спечелена от оркестъра на училището, чийто ръководител е Асен Асенов.

Учениците участват в съвместен концерт с Народно читалище „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“ в Ловеч, което е партньор в проекта „Седем въздишки под Стратеш“, финансиран от Националния фонд „Култура“.

„Направихме много хубав концерт с тях – подчертава директорът. – На 12 юни нашите талантливи ученици откриха и срещата с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в Ловеч.“

През изминалата учебна година, освен да се грижат за духовността на децата чрез музика,

от педагогическия екип обръщат сериозно внимание и на спорта. За много кратко време учениците постигат високи резултати по футбол и на тенис на маса под ръководството на своя треньор Димо Димитров. И на общинските игри по тези дисциплини футболният отбор печели първи места, а отборът по тенис на маса се класира и на финала на Ученическите игри във Варна. За тези успехи кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева награждава момчетата от отбора по тенис на маса с ваучери по 100 лева за високи резултати на национално ниво – девети в България!

Училището участва и на турнира по футбол в град Хисаря. Там бронзови медали печели отборът по футбол от начален курс. Бронз същият отбор печели и на турнира „Училищни лъвчета“ в Ловеч.

Училището работи по доста национални програми като „Заедно в изкуствата и спорта“,

по която са закупени модерна озвучителна апаратура и осветителна техника. Те ще са необходими за бъдещи концертни изяви на учениците. Другата програма е „Успех за теб“, където се обучават деца с изявени дарби. По НП „Училищна STEM среда“ са изградени два нови кабинета по природни науки и по математика.

По програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

са направена библиотека и кабинет по хуманитарни науки. По Програмата за поддържане, основен ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти изцяло е ремонтирана спортната площадка на училището.

В момента от бюджета на училището се извършват ремонтни дейности на две учебни стаи. Направена е и стая за архив на училището.

„Очаквам със съдействието на Общината да се ремонтират стъпалата и покривът на училището, за което имам обещание“, казва директорът.

През учебната 2024/2025 година участват и във всички общински мероприятия,

като коледния и великденския базар. Събраните средства ще се използват за изграждане на класна стая на открито. На традиционния парад на страшните маски, посветен на Сирница, представители на училището са поканени да бъдат специални гости от 79. ДГ „Слънчице“ в София, на която директор е тяхна съгражданка от Тетевен.

От училището канят и актрисата Гергана Стоянова, която подготвя семинар на тема „Аз уча, вярвам, мога, знам“. Всички остават много доволни, а децата са буквално на седмото небе. Създадена е фейсбук страница на училището, в която почти всекидневно се отразяват събитията в него.

Директорът споделя и за една трогателна постъпка.

„Един ден пред дирекцията се появи една баба и почука на вратата – разказва Асен Асенов. – Като ѝ отворих, тя държеше плик със сумата от 500 лева и каза, че синът ѝ, Александър Нешевски, дарява на училището тези пари за подобряване на материалната база. Той е учил тук отдавна, познавам го – бях трогнат от неговия жест.“

От Комисията за детето към Община Тетевен

отпускат парична сума за организиране на екскурзия

на деца с отличен успех, класирани на първи места в конкурси, олимпиади и състезания. Екскурзията е до Габрово. Учениците посещават планетариума, Дома на хумора и сатирата, Регионалния исторически музей. Директорът иска по този начин да стимулира и останалите деца да бъдат по-активни и да се амбицират да печелят награди, за да ходят по екскурзии.

Като прекрасен завършек на учебната година, класната на IV клас Весела Борисова организира морски лагер за децата в Кранево през юли.

Но най-важното събитие за всички

е отбелязването на 40-годишнината от създаването на музикалното образование в училището, чието начало е поставено през 1985 година. Тържеството ще е на 1 октомври – Деня на музиката. Поканени ще бъдат всички бивши учители и ученици.