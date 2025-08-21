„Във всички училища в България новата учебна година ще бъде открита нормално. В 167 училища продължават ремонтни дейности, свързани с надстрояване, пристрояване и реконструиране на сградите. В около 700 училища се довършва изграждането на STEM средата. На редица места приключват и дейностите по изграждане на кабинети по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество, по национална програма на МОН.“ Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова пред bTV.

Тя отбеляза още, че в последните две години 30 училища са преминали на едносменен режим. А до 2027 г. се очаква това да направят още 44 образователни институции, благодарение и на финансирането по националната програма на МОН за надстрояване, пристрояване и разширяване на образователни институции.

Зам.-министър Лазарова заяви още, че към момента не е обсъждана възможност учениците от Плевен да учат онлайн заради водната криза в областния град, който ще засегне и работата в училищата.

Тя отбеляза още, че продължават срещите и обсъжданията в работни групи и сред учителската общност относно предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, и в учебните програми. Преди ден е имало среща с директори на езикови гимназии и на училища със засилено изучаване и с традиции в чуждоезиковото обучение. Продължават и разговорите с представителите на всички предметни области. Обсъжда се и с колко и в кои класове да се учи повече математика.

Предметът „Добродетели и религии“ няма да бъде въведен през следващата учебна година, заяви още зам.-министър Лазарова. Въвеждането му е част от промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които са приети на първо четене в Народното събрание, но предстоят дебати преди второто гласуване.

Тя заяви, че подготвените учители да преподават по този нов предмет в момента са 1100.

„За последните 10 години, по информация на висшите училища, около 1100 учители са получили допълнителна квалификация и са обучени или в магистърски, или в бакалавърски програми. Така че са учители по религия“, каза зам.-министърът.

От септември още педагози, заявили желание за допълнителна квалификация за учители по религия, ще започнат обучение във висши училища по Националната програма на МОН за квалификация на педалогическите специалисти.