Едно 11-годишно момиче от Варна доказа, че мечтите нямат възраст. Рая Мичева премина заедно с баща си Петър Мичев, програмист по професия, 600-километровия маршрут Ком – Емине за едва 16 дни – изпитание, с което мнозина планинари не могат да се справят. Двамата се съгласиха да споделят своите емоции пред читателите на вестник „Аз-буки“.

Рая учи валдхорна в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна.

Идеята за планинарското приключение се заражда преди две години,

когато Петър изминава част от маршрута – от Ком до хижа „Добрила“. Впечатлена от разказите му, Рая спонтанно решава, че иска да го изминат заедно. Тази година тя е непреклонна – моментът за голямото приключение е настъпил.

„Нямахме очаквания, просто решихме да опитаме“, разказва Петър. Подготовката на тандема е различна, но упорита. Петър тренира редовно, качвайки стълбите до паметника на „Почивка“ във Варна и правейки силови упражнения.

Рая пък има сериозен опит в планината.

С родителите си тя често участва в многодневни преходи в Рила, Пирин, Стара планина, Странджа, Витоша, Средна гора и Родопите. Изкачила е върховете Мусала, Вихрен, Черни връх и Богдан. Редовно се включва в съботно-неделните походи с туристическото дружество „Родни Балкани“ – Варна.

Още на третия ден от прехода Ком – Емине, когато стигат от хижа „Тръстеная“ до Мургаш, бащата и дъщерята разбрат, че могат да преминат маршрута много по-бързо от очакваното. „Това ни даде огромна мотивация“, казва Петър.

Общо багажът им варира между 11 и 14 кг, като за храна разчитат основно на хижите.

Пътят по билото на планината се превръща в урок по доверие. „Научих, че с Рая сме по-силни заедно – един без друг нямаше да успеем“, признава баща ѝ. В най-трудните моменти именно момиченцето дава кураж да продължат. „Волята ѝ е огромна – това най-много ме впечатли“, казва Петър.

По време на преходите имат и забавни срещи –

например със семейство глигани, което бързо се скрива в храстите. Най-забавният момент за Рая бил, че успява да извърви 65 километра в един ден. А ако можеше да промени нещо, би превърнала заслона „Хазим Горския“ в истинска хижа. Майката на Рая – Радосвета Симеонова, също се включва в приключението, като върви последните няколко километра със семейството си.

Има ли връзка между музиката и планинарството? Въпросът кара Петър Мичев да се замисли. „Изглеждат далечни, но и двете изискват дисциплина, постоянство и издръжливост – качества, които Рая показва и в залата, и по върховете“, казва той.

Днес мечтите на Рая вече надхвърлят границите на България.

Тя иска да премине международния маршрут E4 – един от най-дългите и емблематични в Европа, с трасе над 10 000 км. Маршрутът започва в Пиренеите, преминава през Алпите и Централна Европа, включително през България по Ком – Емине и продължава през Гърция, Кипър и чак до Крит. С покоряването на Балкана Рая вече е изминала българската част.

Следващата ѝ цел е да стъпи по останалите отсечки, преди да навърши 12 години. „Насила чудо не става – родителите трябва да следват мечтите на децата си, а не да им натрапват своите ограничения“, казва Петър. А Рая доказва, че силата на детската воля може да преодолее и най-тежките планински предизвикателства.