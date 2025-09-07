Мая ВЛАХОВА-АНГЕЛОВА*

Заемането на термини от чужди езици е често срещана практика. В повечето случаи те се адаптират към българския език. Понякога се използват техни български съответствия, а напоследък все по-често различни термини навлизат директно в езика, без да претърпяват адаптация. Тук обръщаме внимание на един популярен английски термин от политическите науки, чието присъствие е все по-осезаемо и за който в българския език има утвърдено название.

Терминът тинк танк (на англ. think tank) се превежда на български език като мозъчен тръст

група от висококвалифицирани специалисти, събрана и организирана за разработване и изпълнение на определена задача’ (Терминологичен речник на обществено-политическите науки 2012).

Справката в колекцията от текстове „Български национален корпус“ показва, че словосъчетанието мозъчен тръст е добре засвидетелствано в езиковата практика и се среща в разнородни текстове – както с буквална, така и с преносна употреба. Същевременно в последно време в речта на различни анализатори и политици, както и в редица български медии употребата на английския термин тинк танк значително зачестява: Създаден бе първият тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика; Пеканов оглави държавния икономически тинк-танк; Тинк танкове на кръстопът: променящи се парадигми и дилеми за политики и под.

Употребата на израза обаче не се препоръчва, тъй като чрез въвеждането му се създават паралелни названия за едно и също понятие.

Той не е разбираем за голяма част от носителите на българския език и не на последно място, няма яснота относно изписването му: слято, полуслято или разделно, както и относно образуването на формите му за множествено число.

*Д-р Мая Влахова-Ангелова е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.