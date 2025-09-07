През последните пет години възпитаниците на Профилираната гимназия „Св. Климент Охридски“ в Елхово показват изключително високи резултати на Националното външно оценяване в X клас и на държавните зрелостни изпити в XII клас по математика.

През учебната 2024/2025 г. на изпита по математика в X клас се явяват 51 ученици и постигат среден резултат 76,93 точки,

като по този начин гимназията се нарежда на 15-о място в страната от 1023 училища. Матура по математика полагат 16 ученици и средният резултат, който достигат, е 76,97 точки („Мн. добър 5,17“). С тези резултати те заемат първо място в област Ямбол и 33-то място в национален мащаб от общо 969 училища.

Подобни са резултатите им и през годините назад. През 2023/2024 г. десетокласниците (47 явили се) имат 60,32 точки, а дванадесетокласниците (22 ученици) – 72.8.

През 2022/2023 г. също демонстрират солидни знания. На НВО се явяват 46 десетокласници и постигат среден резултат 61,97, а на ДЗИ – 9 зрелостници с резултат 92,3, което се равнява на „Отличен 5,87“.

Любопитното е, че възпитаниците им показват и отлична подготовка на двата изпита и по български език и литература. През изминалата учебна 2024/2025 г. на НВО в X клас по български език и литература те се представят много добре, като заемат второ място в област Ямбол с 61.94 точки. А на изпита в XII клас зрелостниците постигат среден успех от 4.97, което им отрежда първо място в областта.

Свързахме се с директорката на гимназията Катя Димитрова, за да разберем на какво се дължи този успех и как успяват да запалят интереса на децата към ученето.

„Успехите на нашите ученици се дължат на много фактори. От една страна, най-напред това са качествата на техните преподаватели. Имах честта да работя и да наследя изключително качествен екип, който да развивам“, разказва за „Аз-буки“ директорката на Профилираната гимназия „Св. Климент Охридски“ в Елхово Катя Димитрова.

По думите ѝ зад успехите на възпитаниците им стоят безспорно тяхната силна мотивация и големи възможности.

В училището учат едни от най-подготвените деца в общината и затова съвсем заслужено определят себе си като едно от добрите училища в област Ямбол. А това, само по себе си, води и до уважението и подкрепата на цялата общественост. И когато всичко това е налице, успехите са гарантирани.

„Близо 90% от нашите ученици продължават обучението си след средно образование, така че колкото по-висока е летвата, която университетите поставят пред децата, толкова по-силна става тяхната мотивация да учат, за да успеят и да постигнат своите цели в живота“, посочва Димитрова.

И ако преди години учениците са предпочитали да продължат обучението си в чужбина, то сега повечето от тях избират родните висши училища.

От миналата учебна година използването на телефони в час е напълно забранено. При влизането в класната стая всеки ученик оставя телефона си в специално закупена поставка. Решението среща подкрепата на всички родители. И резултатите са видими – учениците са по-концентрирани, защото нищо не отвлича вниманието им.

Гимназията в Елхово предлага два профила – математически и предприемачески.

Профилираното изучаване на математика при тях е с дългогодишни традиции, на което се дължат и високите резултати по предмета на изпитите в X и XII клас. През последните пет години за подготовката на децата отговарят трима преподаватели – моята събеседничка Катя Димитрова и учителките по математика Стоянка Янева и Галина Кънева.

„Предлагаме математически профил още от 1993 г. През годините втората ни паралелка е била в различни профили, но през последните пет години залагаме на „Предприемачески“. И двете паралелки са с интензивно изучаване на чужд език – английски. Съответно математическата паралелка е с профилиращи предмети математика и информатика, а профил „Предприемачески“ – с предприемачество и информационни технологии“, разказва директорката.

Голяма част от групите в заниманията по интереси също са в областта на общообразователните предмети – математика, български език и литература, история и цивилизация. През изминалата учебна година те са шест, а в тях учениците надграждат всичко научено в час.

Към днешна дата гимназията в Елхово не е в Списъка на иновативните, но преди години е част от него. Тогава са разработвали софтуер за мобилни устройства. Сега планират отново да кандидатстват за статута.

„Трябва да продължим да се развиваме в сферата на иновациите. Ние сме училище със STEM профили и с профилиращи предмети информатика и информационни технологии. А при тях нещата се променят всеки ден, така че и ние трябва да се променяме“, посочва Катя Димитрова. Целият педагогически екип вярва, че бъдещето е точно в тези специалности.

През учебната 2024/2025 г. работят и по Националната програма „Иновации в действие“

заедно с Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин и Профилираната гимназия „Христо Ботев“ в Попово.

„Включиха се по осем представители на нашето училище. На едното посещение бяха четирима ученици и четирима преподаватели и съответно на другото – петима ученици и трима преподаватели. Нововъведението, което предлага едното училище, е „Дигитални умения в XXI век“, а другото – „Иновации в съвременното образование“. Изключително ползотворна беше работата ни с двете иновативни училища“, споделя директорката на гимназията в Елхово.

Категорична е, че ползата от подобна обмяна на опит е за всички участници – и за учителите, и за учениците. Всички по един или друг начин си сверяват часовника си, запознавайки се с разнообразието, което другите училища предлагат, и давайки си ясна сметка какво биха могли да въведат в учебния процес.

През новата учебна година започват да работят по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Искат да сформират група по пиано, защото имат няколко възпитаници с изявен интерес към музиката.

„Приемаме успехите на учениците като лични. Заварих страхотни колеги и доскоро бяхме чудесен екип“, обяснява директорката Катя Димитрова. Сега се налага да обновят педагогическия състав, тъй като част от преподавателите са в пенсионна възраст и трябва да се отдадат на заслужена почивка. Когато Димитрова встъпва в длъжността на директор, една трета от учителите са пенсионирани, а близо половината са над 50 години.

„В момента по-голямо внимание обръщам на подмладяването на екипа и осигуряване на качествени преподаватели, така че постигнатите резултати да могат да бъдат мултиплицирани и в годините напред. Искаме да използваме максимално опита на колегите, които допринесоха много за училището, да използваме техните знания, умения и да продължим тяхното дело. Като училище със 100-годишна история, трябва да успеем да намерим своето място и в бъдещето“, отбелязва директорката.

Категорична е, че за да могат учениците да идват с желание на училище и да искат да усвояват всеки ден нови и нови знания и умения, преподавателите трябва „да горят“ в своята професия. Задължително условие за хората, които работят при тях, е да имат солидни знания в областта, в която преподават, висока мотивация, любов и всеотдайност към учениците и към работата си.

„Когато учителят работи със страст, децата неизбежно го усещат. И рано или късно, по-лесно или по-трудно, той успява да запали и тях. Е, може би не всички, но страстта се предава. Имам щастието през годините да съм работила с такива колеги, и искрено се надявам и новите, с които тепърва ще работим, да имат тази страст и да запалят и задържат интереса на децата“, казва моята събеседничка.

Споделя още, че връщайки се назад във времето преди 24 години, когато постъпва в гимназията в Елхово, си спомня колко трудно е било сама да се изправи срещу системата и да се изгради като учител. За това сега се старае да намери най-подходящия колега с опит и план, на когото да повери младия учител. Така той ще бъде наставляван от човек с опит и няма да се загуби това, което е събирано с десетилетия.

Освен подкрепа на младите си колеги предоставя модерна и съвременна материална база.

Всеки учител разполага с лаптоп и богат набор от интерактивни образователни материали. „Отмина времето, когато беше достатъчно учителят да разкаже урока пред класа и да изисква от учениците да разсъждават върху преподадения материал. Децата в днешно време искат да работят сами, да пипнат и да опитат“, аргументира се директорката. А това безспорно изисква много солидна подготовка от страна на учителите у дома. Защото, ако искат часът им да бъде интересен, извън подготовката на материала за преподаването на новите знания те трябва да подберат и правилните интерактивни занимания за онагледяване на урока и упражненията след това.

Димитрова е на мнение, че настоящите учебни програми се нуждаят от преосмисляне и обогатяване. Трябва да бъдат заложени допълнителни теми, които да провокират децата да мислят и да бъдат по-креативни, защото само така ще се избегне чисто фактологичното наизустяване на факти и събития.

„За да подготвим децата за истинския живот, трябва да се стремим да развием у тях желание за учене през целия живот. Колкото и клиширано да звучи, това е самата истина. Нашата задача е да ги научим на креативност, предприемчивост и нестандартно мислене“, завършва Катя Димитрова.

Катя Димитрова, директор: