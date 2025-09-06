Основно училище „Васил Левски“ в с. Крепча, област Търговище, стана известно покрай шахматната царица Нургюл Салимова. Тя е учила тук преди 8 години, но за децата продължава да бъде много стимулиращ пример. Въпреки че постоянно е била на турнири, е била пълна отличничка.

А има ли училището шах клуб?

Според директора да се говори за клуб, е малко пресилено.

Отделена е стая, която наричат шах зала. В нея учениците по всяко време – през междучасията, през свободното си време, когато има отсъстващи учители, могат да играят шах. От миналата година дядото на Нургюл поема учениците и дори ги подготвя за състезания. Има и учители, които се занимават с това. От педагогическия екип се надяват пак да има добър отбор по-следващата година.

„За нас беше важно да се развиваме в тази насока – казва директорът Седат Мехмедов. – Искам да подчертая, че благодарение на Нургюл две години поред бяхме републикански шампиони по шахмат във възрастова група V – VII клас. А пък на третата година, тогава до осми клас учехме основно образование, направихме и отбор VIII – X клас. И пак влязохме в четворката. И пак благодарение на нашето талантливо момиче. Оттам се разви още повече интересът към шаха, който е чудесно занимание. И затова продължаваме тази традиция.“

На VIII пролетен шахматен турнир „Черно и бяло“, организиран от ОУ „Св. Климент Охридски“ в Попово, в надпреварата се включват училища от шест населени места. На първо място отборно се класира ОУ „Васил Левски“ – с. Крепча, както от I до IV клас, така и от V до VII клас. А на годишното зонално отборно първенство по шахмат за ученици, проведено в спортната зала на ППМГ в Разград, отборът от с. Крепча заема трето място във възрастовата група V – VII клас.

В училището се работи и по национални програми като „Заедно в изкуствата и спорта“. Децата от възрастовата група от II до IV клас тренират футбол, а техен ръководител е директорът. В началото на лятото се провежда приятелска среща между отборите на ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Любен Каравелов“ от град Попово. Събитието е част от националната програма, която цели да насърчава сътрудничеството и обмяната на опит между учениците чрез спортни и културни инициативи.

Училището активно се включва и в Европейската седмица на спорта, както и в инициативата „Събуди се с усмивка“ за утринна гимнастика преди началото на учебните занятия.

По Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ децата имат и занимания по изобразително изкуство.

В навечерието на Великден във фоайето на ОУ „Васил Левски“ е открита изложба по иконопис с творби, създадени от ученици от V и VI клас. Те са изработени в рамките на Националната програма и отразяват не само художествените умения на децата, но и уважението към духовните и културните традиции.

По време на изложбата младите творци представят своите произведения пред по-малките си съученици и разказват за историята и техниките на иконописта – древно изкуство, изискващо търпение и отдаденост. Събитието се превръща в своеобразен мултирелигиозен диалог, който насърчава взаимно разбирателство и уважение между хората. Чрез своите творби децата отправят сърдечни пожелания за мир, светлина и благополучие към всички – ученици, учители и родители.

По програмата „Успех за теб“ в училището са сформирани групи по математика и по български език, които допринасят резултатите на учениците на външните оценявания в IV и VII клас да са добри.

През изминалата учебна година се провежда Ден на самоуправлението – инициатива, която дава възможност на учениците да влязат в ролята на директор, учители и помощен персонал. Това събитие им позволява да усетят отговорността, трудностите и удовлетворението от работата на възрастните в училищната общност. В рамките на деня учениците изнасят подготвени от тях уроци, участват в административната дейност и се грижат за добрата организация и атмосфера в училище. Те показват ангажираност и желание да се справят достойно със своите нови задачи.

Най-често, след като завършат VII клас, възпитаниците на училището отиват да учат в град Попово

– в Профилираната гимназия „Христо Ботев“, в Професионалната гимназия по техника и лека промишленост и в Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“.

Няма проблеми и с обхвата на учениците. Всички деца в региона, които подлежат на задължително образование, са в училището. То е средищно, а в него се обучават 75 деца от още три села – Горско Абланово, Гърчиново и Любен.

„В нашето училище се разбираме с родителите, работим заедно. Ако се появят затруднения, се срещаме веднага с тях, включват се и учениците – казва директорът Мехмедов. – Така разрешаваме дори и най-малките проблеми с един ход напред, преди да са станали по-големи.“

По думите му за екипа няма трудности, с които да се е сблъсквал и да не е могъл да ги разреши още в зародиш. Никога не се е стигало до крайности.