Нови правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинските програми „Бургаски деца“ и „Успешни студенти“ одобри Общинският съвет в Бургас.

С предложенията на кмета Димитър Николов се разширяват възможностите за развитие и стимулиране на младите хора да развиват своя потенциал и да остават в Бургас, като им се предостави по-широка и гъвкава подкрепа за техните постижения и образование, отбелязват от Общината.

Разширява се кръгът на студентите, които могат да кандидатстват за финансова подкрепа по програмата „Успешни студенти“, като за първи път са включени и студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ – например по специалността „Медицинска сестра“, предвид нарастващите нужди от такива кадри в Бургас и региона.

Въвежда се напълно нова мярка – „Общинска поръчка“,

която позволява осигуряването на допълнителни възможности за безплатно обучение на студенти, когато държавата не е предвидила достатъчен брой места по държавна поръчка. По този начин Общината вече ще може активно да влияе върху подготовката на кадри в приоритетни за града сфери като здравеопазването, образованието и технологиите.

Междувременно от Община Бургас отбелязват, че лекари от първия випуск на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет, които наскоро се дипломираха, вече работят в УМБАЛ – Бургас.

Сред тях са д-р Кристияна Господинова, която влиза в екипа на Кардиологичното отделение, д-р Серхат Хашимов, избрал Първа хирургия, и д-р Янна Русенова, която се насочва към педиатрията и вече печели усмивки от малките пациенти и техните родители.

Желание за работа в УМБАЛ – Бургас, са заявили след дипломирането и други лекари от първия випуск. Очаква се обявяване на нови свободни места и на места за специализация.